Синоптики озвучили, какой будет погода в Челябинске в феврале

Росгидромет: температура в Челябинске в феврале 2024 года будет выше нормы

16 января 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Февраль ожидается теплым и ветреным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Температура воздуха в Челябинске в феврале будет выше обычной. Об этом 16 января на пресс-конференции, посвященной проведению празднования Крещения, заявила начальник отдела метеорологических прогнозов челябинского отделения Росгидромета Екатерина Выходцева. «По предварительным прогнозам, температура окружающего воздуха в феврале будет выше нормы на один-два градуса. Месяц ожидается ветреным и теплым», — заявила Выходцева. Что касается января, то в ночь на 19 число ожидается ясная морозная погода. Ночью 19 — 21 градус, к утру — 24 — 26 градусов. На юге области ожидается мороз до минус 29 градусов. После 19 января в регион придет небольшое потепление, но погода останется зимней, плюсовых температур не ожидается.

Температура воздуха в Челябинске в феврале будет выше обычной. Об этом 16 января на пресс-конференции, посвященной проведению празднования Крещения, заявила начальник отдела метеорологических прогнозов челябинского отделения Росгидромета Екатерина Выходцева. «По предварительным прогнозам, температура окружающего воздуха в феврале будет выше нормы на один-два градуса. Месяц ожидается ветреным и теплым», — заявила Выходцева. Что касается января, то в ночь на 19 число ожидается ясная морозная погода. Ночью 19 — 21 градус, к утру — 24 — 26 градусов. На юге области ожидается мороз до минус 29 градусов. После 19 января в регион придет небольшое потепление, но погода останется зимней, плюсовых температур не ожидается.