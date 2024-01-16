Синоптики озвучили, какой будет погода в Челябинске в феврале

Росгидромет: температура в Челябинске в феврале 2024 года будет выше нормы
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Февраль ожидается теплым и ветреным Фото:

Температура воздуха в Челябинске в феврале будет выше обычной. Об этом 16 января на пресс-конференции, посвященной проведению празднования Крещения, заявила начальник отдела метеорологических прогнозов челябинского отделения Росгидромета Екатерина Выходцева.

«По предварительным прогнозам, температура окружающего воздуха в феврале будет выше нормы на один-два градуса. Месяц ожидается ветреным и теплым», — заявила Выходцева.

Что касается января, то в ночь на 19 число ожидается ясная морозная погода. Ночью 19 — 21 градус, к утру — 24 — 26 градусов. На юге области ожидается мороз до минус 29 градусов. После 19 января в регион придет небольшое потепление, но погода останется зимней, плюсовых температур не ожидается.

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Температура воздуха в Челябинске в феврале будет выше обычной. Об этом 16 января на пресс-конференции, посвященной проведению празднования Крещения, заявила начальник отдела метеорологических прогнозов челябинского отделения Росгидромета Екатерина Выходцева. «По предварительным прогнозам, температура окружающего воздуха в феврале будет выше нормы на один-два градуса. Месяц ожидается ветреным и теплым», — заявила Выходцева. Что касается января, то в ночь на 19 число ожидается ясная морозная погода. Ночью 19 — 21 градус, к утру — 24 — 26 градусов. На юге области ожидается мороз до минус 29 градусов. После 19 января в регион придет небольшое потепление, но погода останется зимней, плюсовых температур не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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