Рэпер Vacio после скандала на «голой» вечеринке Ивлеевой пришел в военкомат

16 января 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Николай Васильев встал на учет в военкомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) после выхода из спецприемника, в котором он провел 25 суток после «голой» вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой, отправился в военкомат. Об этом рассказал адвокат исполнителя. «Рэпер VACÍO прямиком из спецприемника отправился в военкомат. У Николая Васильева есть заболевание, но скоро военкомат решит: годен скандальный артист или нет к воинской службе», — пишет telegram-канал MSK1.RU, ссылаясь на слова адвоката Романа Попова. В первый раз Николая Васильева арестовали из-за участия в «голой» вечеринке. Тогда суд постановил посадить его на 15 суток по статье за мелкое хулиганство — тот самый носок на причинном месте. А также выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России). Позже Vacio повторно арестовали на 10 суток за хулиганство по делу о вечеринке. Вся информация о «голой» вечеринке — в отдельном сюжете URA.RU.

Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) после выхода из спецприемника, в котором он провел 25 суток после «голой» вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой, отправился в военкомат. Об этом рассказал адвокат исполнителя. «Рэпер VACÍO прямиком из спецприемника отправился в военкомат. У Николая Васильева есть заболевание, но скоро военкомат решит: годен скандальный артист или нет к воинской службе», — пишет telegram-канал MSK1.RU, ссылаясь на слова адвоката Романа Попова. В первый раз Николая Васильева арестовали из-за участия в «голой» вечеринке. Тогда суд постановил посадить его на 15 суток по статье за мелкое хулиганство — тот самый носок на причинном месте. А также выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России). Позже Vacio повторно арестовали на 10 суток за хулиганство по делу о вечеринке. Вся информация о «голой» вечеринке — в отдельном сюжете URA.RU.