Свердловчанка разведется с мужем, который выбросил ее дочку с пятого этажа

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Снег. Курган, загс кургана
Девушка подаст заявление в ЗАГС, когда вылечится Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Екатеринбурженка Ксения, чью дочь супруг Илья выбросил с пятого этажа дома на Посадской, подаст на развод. Об этом она призналась корреспонденту URA.RU.

«Я сейчас нахожусь на больничном. Когда мне станет лучше, то пойду в ЗАГС и подам заявление на развод», — поделилась Ксения. Сейчас ее муж находится в СИЗО. Она ни разу не ходила к нему на свидание.

В конце 2023 года Илья после ссоры с Ксенией выбросил дочку с пятого этажа дома на Посадской в Екатеринбурге. А до этого, предположительно, он забил ребенка до смерти. Труп малышки нашли 3 января. Мужчину задержали и заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбурженка Ксения, чью дочь супруг Илья выбросил с пятого этажа дома на Посадской, подаст на развод. Об этом она призналась корреспонденту URA.RU. «Я сейчас нахожусь на больничном. Когда мне станет лучше, то пойду в ЗАГС и подам заявление на развод», — поделилась Ксения. Сейчас ее муж находится в СИЗО. Она ни разу не ходила к нему на свидание. В конце 2023 года Илья после ссоры с Ксенией выбросил дочку с пятого этажа дома на Посадской в Екатеринбурге. А до этого, предположительно, он забил ребенка до смерти. Труп малышки нашли 3 января. Мужчину задержали и заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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