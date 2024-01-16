Свердловчанка разведется с мужем, который выбросил ее дочку с пятого этажа

16 января 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Девушка подаст заявление в ЗАГС, когда вылечится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Екатеринбурженка Ксения, чью дочь супруг Илья выбросил с пятого этажа дома на Посадской, подаст на развод. Об этом она призналась корреспонденту URA.RU. «Я сейчас нахожусь на больничном. Когда мне станет лучше, то пойду в ЗАГС и подам заявление на развод», — поделилась Ксения. Сейчас ее муж находится в СИЗО. Она ни разу не ходила к нему на свидание. В конце 2023 года Илья после ссоры с Ксенией выбросил дочку с пятого этажа дома на Посадской в Екатеринбурге. А до этого, предположительно, он забил ребенка до смерти. Труп малышки нашли 3 января. Мужчину задержали и заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Екатеринбурженка Ксения, чью дочь супруг Илья выбросил с пятого этажа дома на Посадской, подаст на развод. Об этом она призналась корреспонденту URA.RU. «Я сейчас нахожусь на больничном. Когда мне станет лучше, то пойду в ЗАГС и подам заявление на развод», — поделилась Ксения. Сейчас ее муж находится в СИЗО. Она ни разу не ходила к нему на свидание. В конце 2023 года Илья после ссоры с Ксенией выбросил дочку с пятого этажа дома на Посадской в Екатеринбурге. А до этого, предположительно, он забил ребенка до смерти. Труп малышки нашли 3 января. Мужчину задержали и заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.