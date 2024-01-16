Инспекторы ГИБДД наказывают челябинских дорожников за плохую уборку снега

16 января 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД с начала года выписали 250 предостережений руководителям дорожных служб Фото: Илья Московец © URA.RU Инспекторы ГИБДД с начала 2024 года выписали порядка 250 предостережений руководителям дорожных служб, осуществляющих уборку снега в городах области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, зачастую подобные предостережения были получены из-за плохого результата уборки. «С начала 2024 года на территории региона объявлено 250 предостережений руководителям подрядных организаций, осуществляющих уборку улично-дорожной сети, связанных с приведением в надлежащее состояние улично-дорожного полотна. Составлено более 30 административных материалов в отношении должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что для сокращения количества аварий в период снегов был разработан комплекс мер, направленный на безопасность всех участников дорожного движения. В него входит усиление по линии госавтоинспекции дополнительными экипажами ДПС, которые оказывают помощь при движении, осуществляют сопровождение снегоуборочной техники. «Госавтоинспекции поставлена задача проконтролировать уборку улиц и дорог подрядными организациями. Дорожные полицейские ежедневно осуществляют выезды с целью инспектирования состояния дорожной инфраструктуры», — подытожили в пресс-службе главка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инспекторы ГИБДД с начала 2024 года выписали порядка 250 предостережений руководителям дорожных служб, осуществляющих уборку снега в городах области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, зачастую подобные предостережения были получены из-за плохого результата уборки. «С начала 2024 года на территории региона объявлено 250 предостережений руководителям подрядных организаций, осуществляющих уборку улично-дорожной сети, связанных с приведением в надлежащее состояние улично-дорожного полотна. Составлено более 30 административных материалов в отношении должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что для сокращения количества аварий в период снегов был разработан комплекс мер, направленный на безопасность всех участников дорожного движения. В него входит усиление по линии госавтоинспекции дополнительными экипажами ДПС, которые оказывают помощь при движении, осуществляют сопровождение снегоуборочной техники. «Госавтоинспекции поставлена задача проконтролировать уборку улиц и дорог подрядными организациями. Дорожные полицейские ежедневно осуществляют выезды с целью инспектирования состояния дорожной инфраструктуры», — подытожили в пресс-службе главка.