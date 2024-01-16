Инспекторы ГИБДД наказывают челябинских дорожников за плохую уборку снега

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, запись, блокнот, проверка на дороге, автомобиль, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Сотрудники ГИБДД с начала года выписали 250 предостережений руководителям дорожных служб Фото:

Инспекторы ГИБДД с начала 2024 года выписали порядка 250 предостережений руководителям дорожных служб, осуществляющих уборку снега в городах области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, зачастую подобные предостережения были получены из-за плохого результата уборки.

«С начала 2024 года на территории региона объявлено 250 предостережений руководителям подрядных организаций, осуществляющих уборку улично-дорожной сети, связанных с приведением в надлежащее состояние улично-дорожного полотна. Составлено более 30 административных материалов в отношении должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что для сокращения количества аварий в период снегов был разработан комплекс мер, направленный на безопасность всех участников дорожного движения. В него входит усиление по линии госавтоинспекции дополнительными экипажами ДПС, которые оказывают помощь при движении, осуществляют сопровождение снегоуборочной техники.

«Госавтоинспекции поставлена задача проконтролировать уборку улиц и дорог подрядными организациями. Дорожные полицейские ежедневно осуществляют выезды с целью инспектирования состояния дорожной инфраструктуры», — подытожили в пресс-службе главка.

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Инспекторы ГИБДД с начала 2024 года выписали порядка 250 предостережений руководителям дорожных служб, осуществляющих уборку снега в городах области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, зачастую подобные предостережения были получены из-за плохого результата уборки. «С начала 2024 года на территории региона объявлено 250 предостережений руководителям подрядных организаций, осуществляющих уборку улично-дорожной сети, связанных с приведением в надлежащее состояние улично-дорожного полотна. Составлено более 30 административных материалов в отношении должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что для сокращения количества аварий в период снегов был разработан комплекс мер, направленный на безопасность всех участников дорожного движения. В него входит усиление по линии госавтоинспекции дополнительными экипажами ДПС, которые оказывают помощь при движении, осуществляют сопровождение снегоуборочной техники. «Госавтоинспекции поставлена задача проконтролировать уборку улиц и дорог подрядными организациями. Дорожные полицейские ежедневно осуществляют выезды с целью инспектирования состояния дорожной инфраструктуры», — подытожили в пресс-службе главка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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