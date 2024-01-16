В Свердловской области запретили Крещенские купания

В Свердловской области местами запретили Крещенские купания в проруби. Такое решение было принято из-за ненадежного льда. Запреты будут действовать в Ревде, а также селах Мариинске и Кунгурке.
«На Крещение закроют прорубь моржей из клуба любителей зимнего плавания „Айсберг“. В ночь с 18 на 19 января и весь день 19-го на Ревдинском пруду будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и горадминистрации, чтобы не допустить людей на лед», — пишет «Ревда-инфо».
19 января верующие отмечают Крещение Господне. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.
В 2023 году в ночь с 18 на 19 января в Свердловской области прошли традиционные крещенские купания. В Екатеринбурге для этого выделили 11 мест с оборудованными купелями.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.