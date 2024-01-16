Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

16 января 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

С выступления Михаила Мишустина начался отраслевой марафон на «России» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Российский премьер-министр Михаил Мишустин отрыл отраслевой марафон на выставке «Россия» на ВДНХ. С заявлением он выступил на пленарной сессии Дня финансов. «Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», — заявил Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС. Он также раскрыл, почему отраслевой блок стартует именно с Дня финансов. По его словам, повышения благосостояние граждан и развитие бизнеса невозможно без устойчивой финансовой инфрастуктуры. Тематические и отраслевые дни продлятся до конца февраля. На них можно будет увидеть результаты работы общества и государства. Мишустин также заявил, что экономика России вышла на устойчивый уровень. По его словам, положительные изменения видны в каждой области. Российский премьер-министр сказал, что представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордится и с кого брать, в том числе — молодежи. До этого на ВДНХ был марафон регионов. Выставка «Россия» ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года. Благодаря своему масштабу и разнообразию она стала одним из ключевых событий страны. На ней представлены лучшие достижения регионов и отраслей экономики. Посетители также смогут осмотреть уникальный архитектурный объект «Галерея достижений» и инсталляцию «Живая карта России», сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский премьер-министр Михаил Мишустин отрыл отраслевой марафон на выставке «Россия» на ВДНХ. С заявлением он выступил на пленарной сессии Дня финансов. «Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», — заявил Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС. Он также раскрыл, почему отраслевой блок стартует именно с Дня финансов. По его словам, повышения благосостояние граждан и развитие бизнеса невозможно без устойчивой финансовой инфрастуктуры. Тематические и отраслевые дни продлятся до конца февраля. На них можно будет увидеть результаты работы общества и государства. Мишустин также заявил, что экономика России вышла на устойчивый уровень. По его словам, положительные изменения видны в каждой области. Российский премьер-министр сказал, что представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордится и с кого брать, в том числе — молодежи. До этого на ВДНХ был марафон регионов. Выставка «Россия» ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года. Благодаря своему масштабу и разнообразию она стала одним из ключевых событий страны. На ней представлены лучшие достижения регионов и отраслей экономики. Посетители также смогут осмотреть уникальный архитектурный объект «Галерея достижений» и инсталляцию «Живая карта России», сообщает RT.