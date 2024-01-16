Мишустин: экономика РФ вышла на траекторию устойчивого роста

16 января 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что экономика РФ вышла на траекторию устойчивого роста за счет реализаций поручений Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Российская экономика вышла на траекторию устойчивого роста. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме «Дни российской экономики». «Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», — заявил Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости. Он также привел предварительный прогноз Минэкономразвития. Согласно ему, за 11 месяцев 2023 года ВВП РФ вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность — на 7,5%. По словам Мишустина, это связано с реализацией программ президента России Владимира Путина и национальных проектов. Мишустин 16 января принимает участие в мероприятиях Дня финансов в рамках форума «Дни российской экономики». По сообщению пресс-службы правительства, он появится и на пленарной сессии «Финансовый сектор как основа стабильности Российской Федерации». На ней будут еще вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минфина Антон Силуанов. В декабре глава РФ Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 3,5% по итогу 2023 года. По его словам, это хороший показатель. Силуанов отмечал, что на протяжении трех лет экономика РФ будет расти примерно на 2%, передает RT.

Российская экономика вышла на траекторию устойчивого роста. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме «Дни российской экономики». «Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», — заявил Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости. Он также привел предварительный прогноз Минэкономразвития. Согласно ему, за 11 месяцев 2023 года ВВП РФ вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность — на 7,5%. По словам Мишустина, это связано с реализацией программ президента России Владимира Путина и национальных проектов. Мишустин 16 января принимает участие в мероприятиях Дня финансов в рамках форума «Дни российской экономики». По сообщению пресс-службы правительства, он появится и на пленарной сессии «Финансовый сектор как основа стабильности Российской Федерации». На ней будут еще вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минфина Антон Силуанов. В декабре глава РФ Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 3,5% по итогу 2023 года. По его словам, это хороший показатель. Силуанов отмечал, что на протяжении трех лет экономика РФ будет расти примерно на 2%, передает RT.