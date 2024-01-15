15 января 2024

Артюхов и Миллер обсудили благоустройство Нового Уренгоя к юбилею города

Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с председателем правления «Газпром» Миллером
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов контролирует подготовку Нового Уренгоя к юбилею города
Дмитрий Артюхов контролирует подготовку Нового Уренгоя к юбилею города Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подготовку к юбилею Нового Уренгоя в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО „Газпром“ Алексеем Миллером. Основной темой обсуждения стала совместная подготовка к 50-летию Нового Уренгоя в следующем году», — говорится в сообщении.

К юбилею города подготовят дорожную карту, на которой будут изображены социально-значимые объекты. В Новом Уренгое построят арену для мини-футбола, детский кванториум и культурный центр. Планируется строительство крытой пешеходной галереи-променада, где жители города смогут посетить магазины, рестораны и амфитеатр. Будут реализованы различные спортивные проекты. «Газпромом» будут воплощены в жизнь около 40 проектов.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подготовку к юбилею Нового Уренгоя в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО „Газпром“ Алексеем Миллером. Основной темой обсуждения стала совместная подготовка к 50-летию Нового Уренгоя в следующем году», — говорится в сообщении. К юбилею города подготовят дорожную карту, на которой будут изображены социально-значимые объекты. В Новом Уренгое построят арену для мини-футбола, детский кванториум и культурный центр. Планируется строительство крытой пешеходной галереи-променада, где жители города смогут посетить магазины, рестораны и амфитеатр. Будут реализованы различные спортивные проекты. «Газпромом» будут воплощены в жизнь около 40 проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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