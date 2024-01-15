Артюхов и Миллер обсудили благоустройство Нового Уренгоя к юбилею города

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подготовку к юбилею Нового Уренгоя в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО „Газпром“ Алексеем Миллером. Основной темой обсуждения стала совместная подготовка к 50-летию Нового Уренгоя в следующем году», — говорится в сообщении.
К юбилею города подготовят дорожную карту, на которой будут изображены социально-значимые объекты. В Новом Уренгое построят арену для мини-футбола, детский кванториум и культурный центр. Планируется строительство крытой пешеходной галереи-променада, где жители города смогут посетить магазины, рестораны и амфитеатр. Будут реализованы различные спортивные проекты. «Газпромом» будут воплощены в жизнь около 40 проектов.
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