Два десятка стран подключились к аналогу SWIFT от Центробанка России

16 января 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

СПФС была создана еще в 2014 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России К российскому аналогу SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), подключились уже 20 стран. Это следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, которую тот показал на выставке «Россия». «Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — говорится в презентации, которую представил Владимир Чистюхин. Прямой эфир с мероприятия идет на телеканале «Россия-24». В декабре прошлого года ЦБ РФ сообщал, что к аналогу SWIFT подключились 150 нерезидентов из 16 стран. В конце 2022 года число нерезидентов было 100. Россия стала активно развивать СПФС, она была создана еще в 2014 году, после отключения российских банков от SWIFT из-за начала спецоперации.

К российскому аналогу SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), подключились уже 20 стран. Это следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, которую тот показал на выставке «Россия». «Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — говорится в презентации, которую представил Владимир Чистюхин. Прямой эфир с мероприятия идет на телеканале «Россия-24». В декабре прошлого года ЦБ РФ сообщал, что к аналогу SWIFT подключились 150 нерезидентов из 16 стран. В конце 2022 года число нерезидентов было 100. Россия стала активно развивать СПФС, она была создана еще в 2014 году, после отключения российских банков от SWIFT из-за начала спецоперации.