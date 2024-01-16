В Тюмени появился новый автобусный маршрут

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Депутатский рейд по автобусам Тюмень, автобус, автобусный парк
Новый маршрут заменил автобус №84 Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени появился новый автобусный маршрут №1к. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин. Он стал заменой автобусу №84.

«В рамках новых контрактов запущен маршрут №1к, который сегодня обкатывается. Он является альтернативой маршруту №84, на котором сейчас завершается мониторинг пассажиропотока: при необходимости будем вносить изменения в количество и класс вместимости подвижного состава. Мы должны понять, пользуется ли популярностью у пассажиров добавленный маршрут, потому что запрос был большой», — рассказал Сорокин во время эфира программы «Вечерний хэштег».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили два автобусных маршрута: №11д и 26. Заменой им стали маршруты №67 и 49.

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В Тюмени появился новый автобусный маршрут №1к. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин. Он стал заменой автобусу №84. «В рамках новых контрактов запущен маршрут №1к, который сегодня обкатывается. Он является альтернативой маршруту №84, на котором сейчас завершается мониторинг пассажиропотока: при необходимости будем вносить изменения в количество и класс вместимости подвижного состава. Мы должны понять, пользуется ли популярностью у пассажиров добавленный маршрут, потому что запрос был большой», — рассказал Сорокин во время эфира программы «Вечерний хэштег». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили два автобусных маршрута: №11д и 26. Заменой им стали маршруты №67 и 49.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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