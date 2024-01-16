Новый маршрут заменил автобус №84 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени появился новый автобусный маршрут №1к. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин. Он стал заменой автобусу №84.

«В рамках новых контрактов запущен маршрут №1к, который сегодня обкатывается. Он является альтернативой маршруту №84, на котором сейчас завершается мониторинг пассажиропотока: при необходимости будем вносить изменения в количество и класс вместимости подвижного состава. Мы должны понять, пользуется ли популярностью у пассажиров добавленный маршрут, потому что запрос был большой», — рассказал Сорокин во время эфира программы «Вечерний хэштег».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили два автобусных маршрута: №11д и 26. Заменой им стали маршруты №67 и 49.