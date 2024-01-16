Под Екатеринбургом в элитном конном клубе загорелся ресторан. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Сотрудники МЧС потушили пожар в ресторане «Дубрава» Фото:

В Верхнем Дуброво (Свердловская область) горит ресторан «Дубрава». По словам очевидцев, огонь вспыхнул внезапно.

«В Верхнем Дуброво горит летний ресторан. Заведение находится в КСК „Дубрава“», — пишет telegram-канал «СВЕТ. Екатеринбург».

В МЧС сообщили о том, что на площади 460 квадратных метров горело летнее кафе и хозяйственные постройки. «На момент возгорания людей в кафе не было. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

Редакция URA.RU попыталась связаться с администрацией ресторана «Дубрава». На звонок корреспондента никто не ответил.

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В Верхнем Дуброво (Свердловская область) горит ресторан «Дубрава». По словам очевидцев, огонь вспыхнул внезапно. «В Верхнем Дуброво горит летний ресторан. Заведение находится в КСК „Дубрава“», — пишет telegram-канал «СВЕТ. Екатеринбург». В МЧС сообщили о том, что на площади 460 квадратных метров горело летнее кафе и хозяйственные постройки. «На момент возгорания людей в кафе не было. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве. Редакция URA.RU попыталась связаться с администрацией ресторана «Дубрава». На звонок корреспондента никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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