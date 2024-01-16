Сотрудники МЧС потушили пожар в ресторане «Дубрава»
В Верхнем Дуброво (Свердловская область) горит ресторан «Дубрава». По словам очевидцев, огонь вспыхнул внезапно.
«В Верхнем Дуброво горит летний ресторан. Заведение находится в КСК „Дубрава“», — пишет telegram-канал «СВЕТ. Екатеринбург».
В МЧС сообщили о том, что на площади 460 квадратных метров горело летнее кафе и хозяйственные постройки. «На момент возгорания людей в кафе не было. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
Редакция URA.RU попыталась связаться с администрацией ресторана «Дубрава». На звонок корреспондента никто не ответил.
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