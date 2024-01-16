Евродепутаты переругались из-за помощи Украине

Депутат ЕП Дэли: оружие для Киева помогает акционерам оружейных компаний

16 января 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

По словам Мика Уоллеса, политикам Европы нужен был не мир, а боевые действия Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Европарламента (ЕП) поругались во время дебатов из-за дальнейшей военной помощи Киеву. Евродепутат из Ирландии Клэр Дэли сообщила, что конфликт можно было прекратить в самом его начале, но западные страны наложили вето на мирное соглашение. «Сейчас уже открыто признают, что этот конфликт можно было прекратить в первые же месяцы, если бы Запад не наложил вето на мирное соглашение в апреле. И у вас хватает смелости утверждать, что это является помощью для Украины», — передает ТАСС слова Дэли. Она заявила, что те, кто выделает военную помощь Киеву помогает не стране, а акционерам оружейных компаний. В свою очередь, депутат ЕП из Ирландии Мик Уоллес согласился с мнением Дэли. По его словам, политикам Европы нужны были военные действия, а не мир. Европа потратила миллионы средств, подпитывая конфликт Украины и РФ, который не отвечает европейским интересам и помогает разрушать Киев. Помимо прочего, словацкий евродепутат Мирослав Радаковский отметил, что Европе нужно прекратить поставлять помощь Украине и поддерживать убийство славянских людей. «Нам следует прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийство славян. Потому что, если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, <…> и сравняем Западную Европу с землей», — заявил депутат ЕП. Ранее депутат Европейского парламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харальд Вилимски заявил, что Киев стал «бездонной бочкой» для потока финансовой помощи со стороны Евросоюза. По его словам, неправильно увеличивать бюджет ЕС ради отправки Украине помощи. Кроме того, Вилимски отметил, что транш финансовой помощи происходит без усилий по прекращению огня и старту мирных переговоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Европарламента (ЕП) поругались во время дебатов из-за дальнейшей военной помощи Киеву. Евродепутат из Ирландии Клэр Дэли сообщила, что конфликт можно было прекратить в самом его начале, но западные страны наложили вето на мирное соглашение. «Сейчас уже открыто признают, что этот конфликт можно было прекратить в первые же месяцы, если бы Запад не наложил вето на мирное соглашение в апреле. И у вас хватает смелости утверждать, что это является помощью для Украины», — передает ТАСС слова Дэли. Она заявила, что те, кто выделает военную помощь Киеву помогает не стране, а акционерам оружейных компаний. В свою очередь, депутат ЕП из Ирландии Мик Уоллес согласился с мнением Дэли. По его словам, политикам Европы нужны были военные действия, а не мир. Европа потратила миллионы средств, подпитывая конфликт Украины и РФ, который не отвечает европейским интересам и помогает разрушать Киев. Помимо прочего, словацкий евродепутат Мирослав Радаковский отметил, что Европе нужно прекратить поставлять помощь Украине и поддерживать убийство славянских людей. «Нам следует прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийство славян. Потому что, если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, <…> и сравняем Западную Европу с землей», — заявил депутат ЕП. Ранее депутат Европейского парламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харальд Вилимски заявил, что Киев стал «бездонной бочкой» для потока финансовой помощи со стороны Евросоюза. По его словам, неправильно увеличивать бюджет ЕС ради отправки Украине помощи. Кроме того, Вилимски отметил, что транш финансовой помощи происходит без усилий по прекращению огня и старту мирных переговоров.