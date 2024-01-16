На тюменской дороге пропало освещение из-за аварии

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Грузовик сбил опору наружного освещения из-за чего на участке дороги пропал свет Фото:

В Тюменской области на трассе Ялуторовск — Ярково в районе кольца грузовик сбил опору наружного освещения из-за чего на участке дороги пропал свет. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«На автомобильной дороге „Ялуторовск — Ярково“ (в районе кольцевой развязки) в результате ДТП сбита опора наружного освещения. Из-за повреждения провода отсутствует освещение на участке протяженностью 550 метров», — сообщили в ГУС.

Там же добавили, что подрядчики выехали на место аварии. Пока неизвестно, когда завершатся работы по устранению последствий ДТП. Водителей просят быть аккуратными на этом участке дороги.

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В Тюменской области на трассе Ялуторовск — Ярково в районе кольца грузовик сбил опору наружного освещения из-за чего на участке дороги пропал свет. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «На автомобильной дороге „Ялуторовск — Ярково“ (в районе кольцевой развязки) в результате ДТП сбита опора наружного освещения. Из-за повреждения провода отсутствует освещение на участке протяженностью 550 метров», — сообщили в ГУС. Там же добавили, что подрядчики выехали на место аварии. Пока неизвестно, когда завершатся работы по устранению последствий ДТП. Водителей просят быть аккуратными на этом участке дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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