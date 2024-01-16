На тюменской дороге пропало освещение из-за аварии

Грузовик сбил опору наружного освещения из-за чего на участке дороги пропал свет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области на трассе Ялуторовск — Ярково в районе кольца грузовик сбил опору наружного освещения из-за чего на участке дороги пропал свет. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«На автомобильной дороге „Ялуторовск — Ярково“ (в районе кольцевой развязки) в результате ДТП сбита опора наружного освещения. Из-за повреждения провода отсутствует освещение на участке протяженностью 550 метров», — сообщили в ГУС.

Там же добавили, что подрядчики выехали на место аварии. Пока неизвестно, когда завершатся работы по устранению последствий ДТП. Водителей просят быть аккуратными на этом участке дороги.