В Тюмени рабочего унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений

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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, спасатели, тосэр
Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара Фото:

В Тюмени в районе Копытова рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара.

«Человек с подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приемную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», — сообщил источник агентства.

На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Личность пострадавшего устанавливается.

В адрес ТОСЭР направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени в районе Копытова рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. «Человек с подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приемную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», — сообщил источник агентства. На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Личность пострадавшего устанавливается. В адрес ТОСЭР направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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