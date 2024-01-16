В Тюмени рабочего унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений

Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени в районе Копытова рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара.

«Человек с подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приемную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», — сообщил источник агентства.

На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Личность пострадавшего устанавливается.

В адрес ТОСЭР направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.