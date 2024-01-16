Премьер Словакии заявил о бессмысленности военной помощи Украине

Премьер Словакии Фицо: помощь Украине ведет к увеличению числа жертв в конфликте

16 января 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

По словам Фицо, через три года в конфликте Киева и РФ будет на 100 тысяч мертвых военных больше Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставляемая помощь для Украины не имеет смысла. Она только ведет к увеличению количества жертв в конфликте. Также у боевых действий в Киеве нет военного решения. Об этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. «Через три года также мы будем здесь стоять, и мы будем констатировать, что пропали 50 млрд евро [предлагаемых в ЕС для выделения помощи Украине], и что с каждой стороны [конфликта] на 100 тысяч мертвых солдат стало больше», — передает ТАСС слова Фицо. Он добавил, что сейчас ВСУ потеряли способность вести равные боевые действия с Россией. Поэтому у конфликта в Киеве нет военного решения. По словам Фицо, РФ продолжит защищать ЛНР, ДНР и Крым. Также будет улучшаться позиция страны для мирных переговоров. Кроме того, премьер Словакии заявил, что он огорчен тем, что славяне убивают друг друга из-за интересов некоторых представителей Запада. Эти представители дважды запретили Украине заключить перемирие с РФ. Фицо призвал не пытаться ослабить российскую сторону с помощью Киева и руководствоваться разумом. Ранее депутаты Европарламента (ЕП) поругались из-за дальнейшей военной помощи Украине. Как заявила евродепутат из Ирландии Клэр Дэли, конфликт можно было прекратить в самом начале, но Запад наложил вето на мирное соглашение. Она добавила, что те, кто выделяет помощь Киеву, помогает акционерам оружейных компаний, а не стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставляемая помощь для Украины не имеет смысла. Она только ведет к увеличению количества жертв в конфликте. Также у боевых действий в Киеве нет военного решения. Об этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. «Через три года также мы будем здесь стоять, и мы будем констатировать, что пропали 50 млрд евро [предлагаемых в ЕС для выделения помощи Украине], и что с каждой стороны [конфликта] на 100 тысяч мертвых солдат стало больше», — передает ТАСС слова Фицо. Он добавил, что сейчас ВСУ потеряли способность вести равные боевые действия с Россией. Поэтому у конфликта в Киеве нет военного решения. По словам Фицо, РФ продолжит защищать ЛНР, ДНР и Крым. Также будет улучшаться позиция страны для мирных переговоров. Кроме того, премьер Словакии заявил, что он огорчен тем, что славяне убивают друг друга из-за интересов некоторых представителей Запада. Эти представители дважды запретили Украине заключить перемирие с РФ. Фицо призвал не пытаться ослабить российскую сторону с помощью Киева и руководствоваться разумом. Ранее депутаты Европарламента (ЕП) поругались из-за дальнейшей военной помощи Украине. Как заявила евродепутат из Ирландии Клэр Дэли, конфликт можно было прекратить в самом начале, но Запад наложил вето на мирное соглашение. Она добавила, что те, кто выделяет помощь Киеву, помогает акционерам оружейных компаний, а не стране.