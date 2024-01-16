Путин рассказал анекдот про сосиски и сыр с плесенью

16 января 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Путин напомнил про анекдот про сосиски с плесенью во время разговора с Анатолием Балбековым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны пошутил про сосиски и сыр с плесенью. Главная мысль анекдота — в РФ продается качественная продукция. «Вчера анекдот рассказывали: „У вас сыр с голубой плесенью есть? — Нет. Сосиски есть“. Слава Богу у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24». Путин рассказал анекдот во время беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым. Тот доложил главе РФ, что в российских магазинах практически продается только отечественная продукция. По его словам, на прилавках можно обнаружить свыше 60 видов сыра, в том числе и голубой плесенью. Также на встрече глава РФ заявил, что в стране полностью обеспечивается продовольственная безопасность. По его словам, сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития, несмотря на санкционное давление.

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны пошутил про сосиски и сыр с плесенью. Главная мысль анекдота — в РФ продается качественная продукция. «Вчера анекдот рассказывали: „У вас сыр с голубой плесенью есть? — Нет. Сосиски есть“. Слава Богу у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24». Путин рассказал анекдот во время беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым. Тот доложил главе РФ, что в российских магазинах практически продается только отечественная продукция. По его словам, на прилавках можно обнаружить свыше 60 видов сыра, в том числе и голубой плесенью. Также на встрече глава РФ заявил, что в стране полностью обеспечивается продовольственная безопасность. По его словам, сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития, несмотря на санкционное давление.