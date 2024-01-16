Путин рассказал анекдот про сосиски и сыр с плесенью

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Путин напомнил про анекдот про сосиски с плесенью во время разговора с Анатолием Балбековым Фото:

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны пошутил про сосиски и сыр с плесенью. Главная мысль анекдота — в РФ продается качественная продукция.

«Вчера анекдот рассказывали: „У вас сыр с голубой плесенью есть? — Нет. Сосиски есть“. Слава Богу у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24».

Путин рассказал анекдот во время беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым. Тот доложил главе РФ, что в российских магазинах практически продается только отечественная продукция. По его словам, на прилавках можно обнаружить свыше 60 видов сыра, в том числе и голубой плесенью.

Также на встрече глава РФ заявил, что в стране полностью обеспечивается продовольственная безопасность. По его словам, сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития, несмотря на санкционное давление.

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Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны пошутил про сосиски и сыр с плесенью. Главная мысль анекдота — в РФ продается качественная продукция. «Вчера анекдот рассказывали: „У вас сыр с голубой плесенью есть? — Нет. Сосиски есть“. Слава Богу у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24». Путин рассказал анекдот во время беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым. Тот доложил главе РФ, что в российских магазинах практически продается только отечественная продукция. По его словам, на прилавках можно обнаружить свыше 60 видов сыра, в том числе и голубой плесенью. Также на встрече глава РФ заявил, что в стране полностью обеспечивается продовольственная безопасность. По его словам, сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития, несмотря на санкционное давление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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