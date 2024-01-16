Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность

16 января 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продаже пшеницы Фото: Сергей Венявский © URA.RU В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Об этом заявил президента Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия -24». «В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития. В прошлом году достигнут рекордный показатель урожайности зерна», — сообщил Путин. По его словам, Россия, в частности, продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продаже пшеницы. Президент поблагодарил всех участников встречи за вклад в продовольственную безопасность страны.

В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Об этом заявил президента Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия -24». «В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития. В прошлом году достигнут рекордный показатель урожайности зерна», — сообщил Путин. По его словам, Россия, в частности, продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продаже пшеницы. Президент поблагодарил всех участников встречи за вклад в продовольственную безопасность страны.