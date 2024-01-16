Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность

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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, урожай, зерна
Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продаже пшеницы Фото:

В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Об этом заявил президента Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия -24».

«В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития. В прошлом году достигнут рекордный показатель урожайности зерна», — сообщил Путин.

По его словам, Россия, в частности, продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продаже пшеницы. Президент поблагодарил всех участников встречи за вклад в продовольственную безопасность страны.

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В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Об этом заявил президента Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия -24». «В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития. В прошлом году достигнут рекордный показатель урожайности зерна», — сообщил Путин. По его словам, Россия, в частности, продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продаже пшеницы. Президент поблагодарил всех участников встречи за вклад в продовольственную безопасность страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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