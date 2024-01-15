Мэры городов ЯНАО попали в число номинантов специальной премии в Москве

Глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова стала участницей всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Новые технологии — новые возможности». Об этом сообщили во время прямой трансляции мероприятия.
«В номинации „Новые технологии — новые возможности“ представлен проект главы города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа „Умные розетки“», — сообщили на трансляции мероприятия. В номинации рассматривались проекты с внедрением и использованием цифровых технологий, которые влияют на эффективность работы муниципальных образований и качество жизни граждан.
Так же в специальной премии приняла участие мэр Муравленко Елена Молдован. Она выдвинула свою кандидатуру на конкурс с проектом «Открытый диалог» в номинации «Прямой разговор — доверие к власти».
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