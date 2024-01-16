У тюменского рабочего, которого унесло по трубам, нет шансов выжить

На месте происшествия работает полиция Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У тюменского рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, нет шансов выжить. Об этом сообщил инсайдер URA.RU, находящийся на месте происшествия. Мужчину вечером 16 января в Копытова на улице Раневской унесло течением под крышу гидротехнического резервуара.

«Шансов выжить у работника нет», — кратко сообщил источник. В тюменском «Росводоканале» сообщили, что ремонтные работы на очистных сооружениях канализации проводили сотрудники ООО «Сервис-Групп». Там же добавили, что на месте происшествия работает полиция. Комментарии от правоохранительных органов и департамента здравоохранения ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что рабочий упал в резервуар, а после его унесло течением. Мужчина подавал признаки жизни, его личность и обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают специалисты тюменской службы экстренного реагирования.