У тюменского рабочего, которого унесло по трубам, нет шансов выжить

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Чп в водоканале. Тюмень
На месте происшествия работает полиция Фото:

У тюменского рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, нет шансов выжить. Об этом сообщил инсайдер URA.RU, находящийся на месте происшествия. Мужчину вечером 16 января в Копытова на улице Раневской унесло течением под крышу гидротехнического резервуара.

«Шансов выжить у работника нет», — кратко сообщил источник. В тюменском «Росводоканале» сообщили, что ремонтные работы на очистных сооружениях канализации проводили сотрудники ООО «Сервис-Групп». Там же добавили, что на месте происшествия работает полиция. Комментарии от правоохранительных органов и департамента здравоохранения ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что рабочий упал в резервуар, а после его унесло течением. Мужчина подавал признаки жизни, его личность и обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают специалисты тюменской службы экстренного реагирования.

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У тюменского рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, нет шансов выжить. Об этом сообщил инсайдер URA.RU, находящийся на месте происшествия. Мужчину вечером 16 января в Копытова на улице Раневской унесло течением под крышу гидротехнического резервуара. «Шансов выжить у работника нет», — кратко сообщил источник. В тюменском «Росводоканале» сообщили, что ремонтные работы на очистных сооружениях канализации проводили сотрудники ООО «Сервис-Групп». Там же добавили, что на месте происшествия работает полиция. Комментарии от правоохранительных органов и департамента здравоохранения ожидаются. Ранее URA.RU писало, что рабочий упал в резервуар, а после его унесло течением. Мужчина подавал признаки жизни, его личность и обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают специалисты тюменской службы экстренного реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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