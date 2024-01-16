Перевозчики предупредили мэрию Екатеринбурга о коллапсе, им дадут денег

16 января 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Перевозчикам очевидно не хватает денег, им платят даже меньше, чем в Перми Фото: Илья Московец © URA.RU Перевозчики, которые работают по контрактам с мэрией Екатеринбурга, выпускают на маршруты только 50-60% автобусов, а к концу года будут по 20-30%. Об этом, как стало известно URA.RU, было сказано на встрече директоров транспортных компаний с вице-мэром по строительству Рустамом Галямовым, который с 1 января отвечает еще и за транспорт. Формат встречи — беспрецедентный, рассказал URA.RU один из участников разговора. По его словам, на третий этаж мэрии перевозчиков как минимум последние несколько лет никто якобы не звал. «Некоторые даже не в курсе были, как выглядит [начальник транспортного комитета мэрии Игорь] Ощепков», — то ли в шутку, то ли серьезно сказал знакомый бизнесмен. От Галямова, по его первому впечатлению, «все в восторге». По словам представителя другой компании, перевозчики, объясняя постоянные жалобы горожан, указали на несправедливость действующих соглашений. После копеечной индексации в конце 2023-го за километр пробега автобуса малого класса мэрия платит 3,5 рубля, среднего — 4,4 рубля (это едва ли не в десять раз меньше, чем даже в соседней Перми), а большого класса (такие автобусы использует только муниципальный «Гортранс») — 41,5 рубля. «В итоге перевозчики сидят без водителей и кондукторов (те уходят в поисках более высокой зарплаты), задействуют лишь 50-60% своих машин, экономят на запчастях и не обновляют подвижной состав. Если ситуация не изменится, то к концу года будут ездить только 20-30%. Вы представляете, что будет в городе?» — передал месседж перевозчиков собеседник. По его словам, договорились, что мэрия проведет новые расчеты — исходя из реальных потребностей бизнеса, то есть контракты — в том числе с «Гортрансом» — поменяют или перезаключат. А бизнес, в свою очередь, берет на себя обязательство закупать новый транспорт и в целом увеличивать качество услуг. Публично комментировать итоги встречи опрошенные корреспондентом участники неофициального совещания не стали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перевозчики, которые работают по контрактам с мэрией Екатеринбурга, выпускают на маршруты только 50-60% автобусов, а к концу года будут по 20-30%. Об этом, как стало известно URA.RU, было сказано на встрече директоров транспортных компаний с вице-мэром по строительству Рустамом Галямовым, который с 1 января отвечает еще и за транспорт. Формат встречи — беспрецедентный, рассказал URA.RU один из участников разговора. По его словам, на третий этаж мэрии перевозчиков как минимум последние несколько лет никто якобы не звал. «Некоторые даже не в курсе были, как выглядит [начальник транспортного комитета мэрии Игорь] Ощепков», — то ли в шутку, то ли серьезно сказал знакомый бизнесмен. От Галямова, по его первому впечатлению, «все в восторге». По словам представителя другой компании, перевозчики, объясняя постоянные жалобы горожан, указали на несправедливость действующих соглашений. После копеечной индексации в конце 2023-го за километр пробега автобуса малого класса мэрия платит 3,5 рубля, среднего — 4,4 рубля (это едва ли не в десять раз меньше, чем даже в соседней Перми), а большого класса (такие автобусы использует только муниципальный «Гортранс») — 41,5 рубля. «В итоге перевозчики сидят без водителей и кондукторов (те уходят в поисках более высокой зарплаты), задействуют лишь 50-60% своих машин, экономят на запчастях и не обновляют подвижной состав. Если ситуация не изменится, то к концу года будут ездить только 20-30%. Вы представляете, что будет в городе?» — передал месседж перевозчиков собеседник. По его словам, договорились, что мэрия проведет новые расчеты — исходя из реальных потребностей бизнеса, то есть контракты — в том числе с «Гортрансом» — поменяют или перезаключат. А бизнес, в свою очередь, берет на себя обязательство закупать новый транспорт и в целом увеличивать качество услуг. Публично комментировать итоги встречи опрошенные корреспондентом участники неофициального совещания не стали.