Владимир Путин заявил, что правительство активно помогает жителями приграничных регионов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество и сплоченность. Такое заявление прозвучало на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
«Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Глава страны отметил, что правительство будет делать все, чтобы поддержать россиян, которые находятся близко к зоне боевых действий.
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