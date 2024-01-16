Путин поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество

16 января 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что правительство активно помогает жителями приграничных регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество и сплоченность. Такое заявление прозвучало на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. «Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Глава страны отметил, что правительство будет делать все, чтобы поддержать россиян, которые находятся близко к зоне боевых действий.

Глава России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество и сплоченность. Такое заявление прозвучало на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. «Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Глава страны отметил, что правительство будет делать все, чтобы поддержать россиян, которые находятся близко к зоне боевых действий.