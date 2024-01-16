Путин поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что правительство активно помогает жителями приграничных регионов Фото:
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Глава России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество и сплоченность. Такое заявление прозвучало на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Глава страны отметил, что правительство будет делать все, чтобы поддержать россиян, которые находятся близко к зоне боевых действий.

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Глава России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество и сплоченность. Такое заявление прозвучало на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. «Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Глава страны отметил, что правительство будет делать все, чтобы поддержать россиян, которые находятся близко к зоне боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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