Из-за затянувшегося капремонта школы дети учатся в клубе Фото: Дарья Попова © URA.RU

Ученики Круглянской школы Звериноголовского округа вынуждены учиться в здании местного клуба за теннисным столом вместо парт. В школе до сих пор не закончился капремонт, рассказали URA.RU родители учащихся.

«В школе села Круглое почти 1,5 года идет капитальный ремонт. Ученики учатся в других помещениях. Занятия часто отменяют, подвоз учеников из поселков организован плохо. Дети ждут на морозе автобус, который может не приехать. Вчера, например, занятия отменили, так как в здании школы села Жаворонки было около 10 градусов тепла. А сегодня дети учились в здании клуба за теннисным столом вместо парт. Конечно, лучше уроки за теннисным столом, чем отмена занятий», — рассказали родители учеников.

Родители обеспокоены ситуацией с ремонтом школы, который власти обещали завершить до конца 2023 года, и подвозом учащихся. Директор объяснила родителям, что школьный автобус сломался. Для подвоза учеников был выделен автобус из села Звериноголовское. Что касается затянувшегося капремонта, администрация школы просит родителей набраться терпения.

Оперативно связаться с руководством Круглянской школы URA.RU не удалось: на звонки по телефону никто не ответил. В департаменте образования и науки Курганской области в ответ на запрос агентства ответили, что ремонт в Круглянской школе был завершен. «При подготовке к началу третьей четверти были выявлены дополнительные замечания, которые подрядчиком в данный момент устраняются. Также в связи с низкой температурой в здании школы администрация Звериноголовского округа подготовила письмо в адрес теплоснабжающей организации ООО „Огонек“ с требованием устранить нарушения контракта в части осуществления подачи тепла в здание школы. На время устранения замечаний занятия для детей организованы в приспособленных помещениях, где созданы все условия для обучения», — говорится в ответе ведомства.

У учеников закрытой на капремонт Круглянской школы занятия проходят в клубе за теннисным столом Фото: предоставили жители села Круглое Звериноголовского района