Путин ответил на сообщение с прямой линии о том, что за него не будут голосовать

Путин: нельзя болезненно воспринимать критику, в РФ много нерешенных проблем
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что в стране много проблем, которые надо постепенно решать Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов заявил, что в стране еще много проблем, которые надо решить. По его словам, нельзя болезненно воспринимать критику. Так он отреагировал на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии, которое появилось на экране.

«Я старался смотреть на прямой линии на экраны. Хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел — „Не буду за вас голосовать“. Обратная связь очень важна. Абсолютно нормально, когда сталкиваемся с тем, что кто-то не удовлетворен нашими задачами. Мы должны помнить что нерешенных проблем больше чем решенных», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».

Глава РФ также отметили, что нельзя болезненно воспринимать критику. По его словам, в России еще много людей, которые живут за чертой бедности, хоть их число и сократилось. Еще он заявил, что в стране много людей, которые живут скромно.

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Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов заявил, что в стране еще много проблем, которые надо решить. По его словам, нельзя болезненно воспринимать критику. Так он отреагировал на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии, которое появилось на экране. «Я старался смотреть на прямой линии на экраны. Хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел — „Не буду за вас голосовать“. Обратная связь очень важна. Абсолютно нормально, когда сталкиваемся с тем, что кто-то не удовлетворен нашими задачами. Мы должны помнить что нерешенных проблем больше чем решенных», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ также отметили, что нельзя болезненно воспринимать критику. По его словам, в России еще много людей, которые живут за чертой бедности, хоть их число и сократилось. Еще он заявил, что в стране много людей, которые живут скромно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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