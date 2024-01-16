Путин ответил на сообщение с прямой линии о том, что за него не будут голосовать

Путин: нельзя болезненно воспринимать критику, в РФ много нерешенных проблем

16 января 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что в стране много проблем, которые надо постепенно решать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов заявил, что в стране еще много проблем, которые надо решить. По его словам, нельзя болезненно воспринимать критику. Так он отреагировал на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии, которое появилось на экране. «Я старался смотреть на прямой линии на экраны. Хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел — „Не буду за вас голосовать“. Обратная связь очень важна. Абсолютно нормально, когда сталкиваемся с тем, что кто-то не удовлетворен нашими задачами. Мы должны помнить что нерешенных проблем больше чем решенных», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ также отметили, что нельзя болезненно воспринимать критику. По его словам, в России еще много людей, которые живут за чертой бедности, хоть их число и сократилось. Еще он заявил, что в стране много людей, которые живут скромно.

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов заявил, что в стране еще много проблем, которые надо решить. По его словам, нельзя болезненно воспринимать критику. Так он отреагировал на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии, которое появилось на экране. «Я старался смотреть на прямой линии на экраны. Хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел — „Не буду за вас голосовать“. Обратная связь очень важна. Абсолютно нормально, когда сталкиваемся с тем, что кто-то не удовлетворен нашими задачами. Мы должны помнить что нерешенных проблем больше чем решенных», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ также отметили, что нельзя болезненно воспринимать критику. По его словам, в России еще много людей, которые живут за чертой бедности, хоть их число и сократилось. Еще он заявил, что в стране много людей, которые живут скромно.