Иран нанес ракетный удар по территории Пакистана

Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Два важных штаба террористической группировки Джайш аль-Инзул (Джейш аль-Адл) подверглись нападению на территории Пакистана», — передает агентство Tasnim информацию из КСИР. Отмечается, что удары были совершены беспилотниками и ракетами.
Ранее КСИР нанес удар по восьми объектам США и Израиля в Ираке с помощью баллистических ракет. Под удар попали новое строящееся здание консульства США и аэропорт Эрбиль. Также атака могла коснуться штаб-квартиры курдских сил безопасности, в которых базировались представители спецслужб Америки и Израиля.
Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Два важных штаба террористической группировки Джайш аль-Инзул (Джейш аль-Адл) подверглись нападению на территории Пакистана», — передает агентство Tasnim информацию из КСИР. Отмечается, что удары были совершены беспилотниками и ракетами. Ранее КСИР нанес удар по восьми объектам США и Израиля в Ираке с помощью баллистических ракет. Под удар попали новое строящееся здание консульства США и аэропорт Эрбиль. Также атака могла коснуться штаб-квартиры курдских сил безопасности, в которых базировались представители спецслужб Америки и Израиля.