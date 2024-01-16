Иран нанес ракетный удар по территории Пакистана

16 января 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Иран нанес удар по Пакистану с помощью ракет и БПЛА Фото: U.S. Army Central / Spc. Stokes новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Два важных штаба террористической группировки Джайш аль-Инзул (Джейш аль-Адл) подверглись нападению на территории Пакистана», — передает агентство Tasnim информацию из КСИР. Отмечается, что удары были совершены беспилотниками и ракетами. Ранее КСИР нанес удар по восьми объектам США и Израиля в Ираке с помощью баллистических ракет. Под удар попали новое строящееся здание консульства США и аэропорт Эрбиль. Также атака могла коснуться штаб-квартиры курдских сил безопасности, в которых базировались представители спецслужб Америки и Израиля.

Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Два важных штаба террористической группировки Джайш аль-Инзул (Джейш аль-Адл) подверглись нападению на территории Пакистана», — передает агентство Tasnim информацию из КСИР. Отмечается, что удары были совершены беспилотниками и ракетами. Ранее КСИР нанес удар по восьми объектам США и Израиля в Ираке с помощью баллистических ракет. Под удар попали новое строящееся здание консульства США и аэропорт Эрбиль. Также атака могла коснуться штаб-квартиры курдских сил безопасности, в которых базировались представители спецслужб Америки и Израиля.