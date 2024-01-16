Иран нанес ракетный удар по территории Пакистана

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Иран нанес удар по Пакистану с помощью ракет и БПЛА Фото:
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Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Два важных штаба террористической группировки Джайш аль-Инзул (Джейш аль-Адл) подверглись нападению на территории Пакистана», — передает агентство Tasnim информацию из КСИР. Отмечается, что удары были совершены беспилотниками и ракетами.

Ранее КСИР нанес удар по восьми объектам США и Израиля в Ираке с помощью баллистических ракет. Под удар попали новое строящееся здание консульства США и аэропорт Эрбиль. Также атака могла коснуться штаб-квартиры курдских сил безопасности, в которых базировались представители спецслужб Америки и Израиля.

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Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Два важных штаба террористической группировки Джайш аль-Инзул (Джейш аль-Адл) подверглись нападению на территории Пакистана», — передает агентство Tasnim информацию из КСИР. Отмечается, что удары были совершены беспилотниками и ракетами. Ранее КСИР нанес удар по восьми объектам США и Израиля в Ираке с помощью баллистических ракет. Под удар попали новое строящееся здание консульства США и аэропорт Эрбиль. Также атака могла коснуться штаб-квартиры курдских сил безопасности, в которых базировались представители спецслужб Америки и Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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