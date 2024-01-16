Глава Тюмени поделился итогами встречи с Путиным. Скрин

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Путин провел совещание с главами муниципальных образований субъектов РФ Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что вовремя совещания президентом РФ Владимиром Путиным была рассмотрена тема создания комфортной городской среды, а также подготовка кадров для муниципалитетов. Об этом глава города сообщил в соцсетях.

«На встрече были затронуты темы развития промышленных городов, формирования комфортной городской среды, патриотического воспитания, подготовки кадров для муниципалитетов и важность обучающих программ, одной из которых является „Школа мэров“. Прозвучали примеры того, как федеральные проекты помогают в развитии муниципальных образований: создаются общественные пространства, строятся школы, транспортные развязки и новые жилые комплексы», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Владимир Путин провел совещание с главами муниципальных образований субъектов РФ. Мероприятие было организованно в рамках Первого Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что вовремя совещания президентом РФ Владимиром Путиным была рассмотрена тема создания комфортной городской среды, а также подготовка кадров для муниципалитетов. Об этом глава города сообщил в соцсетях. «На встрече были затронуты темы развития промышленных городов, формирования комфортной городской среды, патриотического воспитания, подготовки кадров для муниципалитетов и важность обучающих программ, одной из которых является „Школа мэров“. Прозвучали примеры того, как федеральные проекты помогают в развитии муниципальных образований: создаются общественные пространства, строятся школы, транспортные развязки и новые жилые комплексы», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Владимир Путин провел совещание с главами муниципальных образований субъектов РФ. Мероприятие было организованно в рамках Первого Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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