Путин провел совещание с главами муниципальных образований субъектов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что вовремя совещания президентом РФ Владимиром Путиным была рассмотрена тема создания комфортной городской среды, а также подготовка кадров для муниципалитетов. Об этом глава города сообщил в соцсетях.

«На встрече были затронуты темы развития промышленных городов, формирования комфортной городской среды, патриотического воспитания, подготовки кадров для муниципалитетов и важность обучающих программ, одной из которых является „Школа мэров“. Прозвучали примеры того, как федеральные проекты помогают в развитии муниципальных образований: создаются общественные пространства, строятся школы, транспортные развязки и новые жилые комплексы», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Владимир Путин провел совещание с главами муниципальных образований субъектов РФ. Мероприятие было организованно в рамках Первого Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».