Суд в Москве зарегистрировал новый иск против Ивлеевой

17 января 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Коллективный иск выступил с требованиями выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Таганский суд Москвы зарегистрировал новый коллективный иск против блогера Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты миллиарда рублей компенсации за причиненный моральный вред после «голой вечеринки». Об этом сообщили в районном суде. До этого Хамовнический суд отклонил подобный иск против блогера на эту же сумму. Причиной отказа стал тот факт, что Ивлеева не проживает в Хамовниках. «Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление А. И. Иншакова и лиц, присоединившихся к нему (иску — прим. URA.RU) к А. В. Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы», — отметили в суде ТАСС. По словам Ивлеевой, скандальное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей блогера, согласно постановлению о назначении ей 100 тысяч рублей административного штрафа, было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и «Золотое яблоко». В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеевой была организована «голая вечеринка». После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, заявив, что был оскорблен увиденным, передает «Царьград». Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство, а кампания, которая против нее развернулась, вредна для российского общества. По словам адвоката Андрея Алешкина, в России нет ограничений на проведение подобных мероприятий, поэтому наказывать блогера нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Таганский суд Москвы зарегистрировал новый коллективный иск против блогера Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты миллиарда рублей компенсации за причиненный моральный вред после «голой вечеринки». Об этом сообщили в районном суде. До этого Хамовнический суд отклонил подобный иск против блогера на эту же сумму. Причиной отказа стал тот факт, что Ивлеева не проживает в Хамовниках. «Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление А. И. Иншакова и лиц, присоединившихся к нему (иску — прим. URA.RU) к А. В. Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы», — отметили в суде ТАСС. По словам Ивлеевой, скандальное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей блогера, согласно постановлению о назначении ей 100 тысяч рублей административного штрафа, было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и «Золотое яблоко». В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеевой была организована «голая вечеринка». После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, заявив, что был оскорблен увиденным, передает «Царьград». Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство, а кампания, которая против нее развернулась, вредна для российского общества. По словам адвоката Андрея Алешкина, в России нет ограничений на проведение подобных мероприятий, поэтому наказывать блогера нельзя.