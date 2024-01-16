Пакистан пригрозил Ирану из-за ракетного обстрела

17 января 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

У Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану. Об этом сообщили в МИД Пакистана. «Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — говорится на официальном сайте МИД Пакистана. Вечером 16 января Иран впервые нанес ракетный удар по территории Пакистана. Снаряды попали по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул. Атака Ирана была совершена с помощью беспилотников и ракет. За несколько дней до этого конфликт обострился между Ираном и Ираком, под удар попали военные базы США. URA.RU готовило подробный материал, в котором описана ситуация на Ближнем Востоке.

У Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану. Об этом сообщили в МИД Пакистана. «Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — говорится на официальном сайте МИД Пакистана. Вечером 16 января Иран впервые нанес ракетный удар по территории Пакистана. Снаряды попали по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул. Атака Ирана была совершена с помощью беспилотников и ракет. За несколько дней до этого конфликт обострился между Ираном и Ираком, под удар попали военные базы США. URA.RU готовило подробный материал, в котором описана ситуация на Ближнем Востоке.