16 января 2024

Пакистан пригрозил Ирану из-за ракетного обстрела

© Служба новостей «URA.RU»
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У Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану. Об этом сообщили в МИД Пакистана.

«Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — говорится на официальном сайте МИД Пакистана.

Вечером 16 января Иран впервые нанес ракетный удар по территории Пакистана. Снаряды попали по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул. Атака Ирана была совершена с помощью беспилотников и ракет. За несколько дней до этого конфликт обострился между Ираном и Ираком, под удар попали военные базы США. URA.RU готовило подробный материал, в котором описана ситуация на Ближнем Востоке.

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У Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану. Об этом сообщили в МИД Пакистана. «Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — говорится на официальном сайте МИД Пакистана. Вечером 16 января Иран впервые нанес ракетный удар по территории Пакистана. Снаряды попали по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул. Атака Ирана была совершена с помощью беспилотников и ракет. За несколько дней до этого конфликт обострился между Ираном и Ираком, под удар попали военные базы США. URA.RU готовило подробный материал, в котором описана ситуация на Ближнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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