В Общественной палате предложили приятный способ борьбы с алкоголизмом

Член ОП РФ Муслимов: для борьбы с алкоголизмом нужно вернуть советские санатории

17 января 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Для борьбы с алкоголизмом нужно вернуть санаторно-курортное лечение, считает Муслим Муслимов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для борьбы с алкогольной зависимостью граждан необходимо вернуть санаторно-курортное лечение. Таким мнением поделился член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. «Важно чем-то занять людей и дать им возможность перезагрузиться. Первое, что нужно сделать на государственном уровне — это вернуть практику санаторно-курортного лечения, популярную во времена СССР», — сказал Муслимов « Газете.Ru ». По его словам, это помогало бороться с физической и моральной усталостью. Муслимов также отметил, что руководителям необходимо следить за состоянием сотрудников и обучать их техникам работы со стрессом, чтобы исключить синдром эмоционального выгорания. Для этого необходимо профессиональное медицинское сообщество, заключил он. Ранее главврач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов назвал признаки начинающегося алкоголизма. По его словам, потеря контроля над дозировкой спиртного, переносимость высоких доз спиртного, постоянный рост дозировки, а также сокращение периодов трезвости говорят о формировании зависимости.

Для борьбы с алкогольной зависимостью граждан необходимо вернуть санаторно-курортное лечение. Таким мнением поделился член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. «Важно чем-то занять людей и дать им возможность перезагрузиться. Первое, что нужно сделать на государственном уровне — это вернуть практику санаторно-курортного лечения, популярную во времена СССР», — сказал Муслимов «Газете.Ru». По его словам, это помогало бороться с физической и моральной усталостью. Муслимов также отметил, что руководителям необходимо следить за состоянием сотрудников и обучать их техникам работы со стрессом, чтобы исключить синдром эмоционального выгорания. Для этого необходимо профессиональное медицинское сообщество, заключил он. Ранее главврач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов назвал признаки начинающегося алкоголизма. По его словам, потеря контроля над дозировкой спиртного, переносимость высоких доз спиртного, постоянный рост дозировки, а также сокращение периодов трезвости говорят о формировании зависимости.