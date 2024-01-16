16 января 2024

В Екатеринбурге труп человека лежит в снегу больше двух часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Медики выезжали на место происшествия Фото:

На Белинского, 177А в Екатеринбурге заметили труп человека. По словам очевидцев, на место ЧП выезжала бригада скорой помощи, но тело врачи не забрали. Оно лежит в снегу уже около двух часов.

«Тело лежит в сугробе с восьми утра, оно накрыто черной тряпкой. Врачи скорой помощи сказали, что оставили труп полицейским, чтобы они определили, усматривается ли криминал в этой ситуации», — рассказала URA.RU одна из жительниц.

Другая очевидица добавила, что погибшим оказался мужчина. «Он чистил машину от снега. Ему стало плохо и он упал замертво», — пояснила она. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СУ СК по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются.

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На Белинского, 177А в Екатеринбурге заметили труп человека. По словам очевидцев, на место ЧП выезжала бригада скорой помощи, но тело врачи не забрали. Оно лежит в снегу уже около двух часов. «Тело лежит в сугробе с восьми утра, оно накрыто черной тряпкой. Врачи скорой помощи сказали, что оставили труп полицейским, чтобы они определили, усматривается ли криминал в этой ситуации», — рассказала URA.RU одна из жительниц. Другая очевидица добавила, что погибшим оказался мужчина. «Он чистил машину от снега. Ему стало плохо и он упал замертво», — пояснила она. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СУ СК по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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