В Екатеринбурге труп человека лежит в снегу больше двух часов

17 января 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Медики выезжали на место происшествия Фото: Анна Майорова © URA.RU На Белинского, 177А в Екатеринбурге заметили труп человека. По словам очевидцев, на место ЧП выезжала бригада скорой помощи, но тело врачи не забрали. Оно лежит в снегу уже около двух часов. «Тело лежит в сугробе с восьми утра, оно накрыто черной тряпкой. Врачи скорой помощи сказали, что оставили труп полицейским, чтобы они определили, усматривается ли криминал в этой ситуации», — рассказала URA.RU одна из жительниц. Другая очевидица добавила, что погибшим оказался мужчина. «Он чистил машину от снега. Ему стало плохо и он упал замертво», — пояснила она. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СУ СК по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются.

На Белинского, 177А в Екатеринбурге заметили труп человека. По словам очевидцев, на место ЧП выезжала бригада скорой помощи, но тело врачи не забрали. Оно лежит в снегу уже около двух часов. «Тело лежит в сугробе с восьми утра, оно накрыто черной тряпкой. Врачи скорой помощи сказали, что оставили труп полицейским, чтобы они определили, усматривается ли криминал в этой ситуации», — рассказала URA.RU одна из жительниц. Другая очевидица добавила, что погибшим оказался мужчина. «Он чистил машину от снега. Ему стало плохо и он упал замертво», — пояснила она. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СУ СК по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются.