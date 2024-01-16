Губернатор Челябинской области Алексей Теклер поздравил регион с 90-летним юбилеем и поблагодарил за труд и любовь к родному краю. Он также подчеркнул, что жителям региона есть, чем гордиться за столь долгие годы существования области.
«Поздравляю вас с юбилеем Челябинской области! В ее 90-летней истории немало славных страниц, ярких свершений и побед. Нам есть чем гордиться, за что любить и ценить родной Южный Урал», — отметил на видео Текслер.
Губернатор отметил множество достижений региона. Он также подчеркнул, что перед челябинцами стоят новые масштабные задачи.
«Сейчас перед Челябинской областью стоят новые масштабные задачи. Мы закладываем основу развития региона на десятилетия вперед. И я уверен, что сумеем выполнить все наши планы, достичь больших успехов», — добавил глава региона.
Губернатор поблагодарил жителей области за труд и любовь к родному краю. Он пожелал землякам здоровья, счастья и благополучия.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.