16 января 2024

Полпред Якушев поздравил свердловчан с юбилеем региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония присвоения звания Почетный гражданин Екатеринбурга в ККТ Космос. Екатеринбург, якушев владимир
Якушев считает, что главная опора региона — это его жители Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил жителей Свердловской области с 90-летним юбилеем региона. Полпред напомнил о трудовых подвигах уральских рабочих, развитии науки, университетского образования и годах Великой Отечественной войны.

«Колоссальным испытанием на прочность для Свердловской области, как и для всей страны, стала Великая Отечественная война. Регион с честью прошел это испытание. Все годы войны он оставался надежным тылом. Бесперебойно обеспечивал фронт необходимой техникой и боеприпасами. Ставил на ноги раненых и давал кров эвакуированным. Отдавал все силы ради общей Победы», — заявил Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте полпреда.

Затем полномочный представитель президента подчеркнул, что сейчас Свердловская область является перспективным регионом для развития науки, культуры, спорта и важных социальных проектов. Также регион играет большую роль в российской экономике и регулярно наращивает темпы жилищного строительства.

«Главная опора региона — это его жители. Именно благодаря вам Свердловская область обрела ту мощь и силу, что двигает ее вперед. Спасибо вам, свердловчане, за искреннюю любовь к родной земле! За ежедневный вклад в развитие региона! Счастья, здоровья и процветания на долгие годы!», — заключил Якушев.

Юбилей сегодня отмечает и Челябинская область. Жителей региона уже поздравил губернатор Алексей Теклер: он поблагодарил уральцев за труд и любовь к родному краю.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил жителей Свердловской области с 90-летним юбилеем региона. Полпред напомнил о трудовых подвигах уральских рабочих, развитии науки, университетского образования и годах Великой Отечественной войны. «Колоссальным испытанием на прочность для Свердловской области, как и для всей страны, стала Великая Отечественная война. Регион с честью прошел это испытание. Все годы войны он оставался надежным тылом. Бесперебойно обеспечивал фронт необходимой техникой и боеприпасами. Ставил на ноги раненых и давал кров эвакуированным. Отдавал все силы ради общей Победы», — заявил Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте полпреда. Затем полномочный представитель президента подчеркнул, что сейчас Свердловская область является перспективным регионом для развития науки, культуры, спорта и важных социальных проектов. Также регион играет большую роль в российской экономике и регулярно наращивает темпы жилищного строительства. «Главная опора региона — это его жители. Именно благодаря вам Свердловская область обрела ту мощь и силу, что двигает ее вперед. Спасибо вам, свердловчане, за искреннюю любовь к родной земле! За ежедневный вклад в развитие региона! Счастья, здоровья и процветания на долгие годы!», — заключил Якушев. Юбилей сегодня отмечает и Челябинская область. Жителей региона уже поздравил губернатор Алексей Теклер: он поблагодарил уральцев за труд и любовь к родному краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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