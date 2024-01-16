16 января 2024

В ХМАО полиция накрыла наркопритон

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, оружие, пм, спецоперация, обыск
Полицейские задержали мужчину, который устроил в квартире наркопритон Фото:

Полицейские Нягани задержали 49-летнего местного жителя, который регулярно предоставлял свою квартиру трем женщинам для употребления наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Оперуполномоченные полиции обследовали квартиру, где содержался притон, и обнаружили предметы, используемые для употребления запрещенных веществ», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Хозяин квартиры ранее был судим за продажу наркотиков, угрозу убийством, побои и клевету.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон. В дежурную часть поступило сообщение о том, что какая-то женщина висит вниз головой на балконе 8-го этажа. Приехав на место полицейские обнаружили притон, где спаивают несовершеннолетних.

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Полицейские Нягани задержали 49-летнего местного жителя, который регулярно предоставлял свою квартиру трем женщинам для употребления наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Оперуполномоченные полиции обследовали квартиру, где содержался притон, и обнаружили предметы, используемые для употребления запрещенных веществ», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Хозяин квартиры ранее был судим за продажу наркотиков, угрозу убийством, побои и клевету. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон. В дежурную часть поступило сообщение о том, что какая-то женщина висит вниз головой на балконе 8-го этажа. Приехав на место полицейские обнаружили притон, где спаивают несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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