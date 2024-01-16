В ХМАО полиция накрыла наркопритон

17 января 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали мужчину, который устроил в квартире наркопритон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские Нягани задержали 49-летнего местного жителя, который регулярно предоставлял свою квартиру трем женщинам для употребления наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Оперуполномоченные полиции обследовали квартиру, где содержался притон, и обнаружили предметы, используемые для употребления запрещенных веществ», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Хозяин квартиры ранее был судим за продажу наркотиков, угрозу убийством, побои и клевету. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон. В дежурную часть поступило сообщение о том, что какая-то женщина висит вниз головой на балконе 8-го этажа. Приехав на место полицейские обнаружили притон, где спаивают несовершеннолетних.

Полицейские Нягани задержали 49-летнего местного жителя, который регулярно предоставлял свою квартиру трем женщинам для употребления наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Оперуполномоченные полиции обследовали квартиру, где содержался притон, и обнаружили предметы, используемые для употребления запрещенных веществ», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Хозяин квартиры ранее был судим за продажу наркотиков, угрозу убийством, побои и клевету. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон. В дежурную часть поступило сообщение о том, что какая-то женщина висит вниз головой на балконе 8-го этажа. Приехав на место полицейские обнаружили притон, где спаивают несовершеннолетних.