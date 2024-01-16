В ХМАО полиция накрыла наркопритон

Полицейские Нягани задержали 49-летнего местного жителя, который регулярно предоставлял свою квартиру трем женщинам для употребления наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«Оперуполномоченные полиции обследовали квартиру, где содержался притон, и обнаружили предметы, используемые для употребления запрещенных веществ», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Хозяин квартиры ранее был судим за продажу наркотиков, угрозу убийством, побои и клевету.
На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон. В дежурную часть поступило сообщение о том, что какая-то женщина висит вниз головой на балконе 8-го этажа. Приехав на место полицейские обнаружили притон, где спаивают несовершеннолетних.
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