Старинный дом в центре Екатеринбурга начали сносить без ведома чиновников. Фото

24 января 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Дом начали сносить под покровом ночи Фото: Размик Закарян © URA.RU Администрацию Екатеринбурга никто не предупреждал о том, что на ул. Чернышевского, 6 будут сносить старинный красный дом псаломщика Топоркова, который построен в ХIX веке. Здание в 2019 году восстанавливали волонтеры «Том Сойер Фест», именно они и забили тревогу. «Мы не получали никаких сообщений от собственника дома. И тем более он не уведомлял о сносе или реконструкции», — рассказали URA.RU в мэрии. В середине декабря волонтеры «Том Сойер Фест» узнали, что дом Топоркова продали «Экосистеме-СМБ». Одним из основателей фирмы является Максим Пузанков — экс-руководитель обанкротившихся турагентство «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывший президент Уральской ассоциации туризма. Команда фестиваля и архитекторы планировали встретиться с бизнесменами, чтобы узнать о дальнейшей судьбе здания и помочь его сохранить. Но встречу перенесли на 29 января, а сносить дом начали под покровом ночи 23 числа. Вопрос о том, что станет с домом Топоркова, направляли и в мэрию Екатеринбурга. Там заявили, что никакая документация не разрабатывалась и разрешение на строительство никто не давал. «Начался демонтаж кровли и дворового фасада здания, также были сняты наличники. Дом и весь участок под ним по Чернышевского 6 находится в охранной зоне ЗРЗ-2 объекта культурного наследия по ул. 8 марта 23, в которой запрещено строить что-либо выше 9 метров. Согласно федеральному закону об ОКН (ФЗ-73) любые работы по демонтажу/строительству в охранной зоне ЗРЗ-2 должны сопровождаться проектом сохранности ОКН, который не разработан и уж тем более не согласован ни с кем», — объясняют волонтеры. Проекта нет и у собственника здания. Остановить снос удалось с помощью полиции. Сейчас общественники намерены подключать к делу прокуратуру и федеральные организации. Сам Пузанков на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Как и на сообщение в мессенджере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрацию Екатеринбурга никто не предупреждал о том, что на ул. Чернышевского, 6 будут сносить старинный красный дом псаломщика Топоркова, который построен в ХIX веке. Здание в 2019 году восстанавливали волонтеры «Том Сойер Фест», именно они и забили тревогу. «Мы не получали никаких сообщений от собственника дома. И тем более он не уведомлял о сносе или реконструкции», — рассказали URA.RU в мэрии. В середине декабря волонтеры «Том Сойер Фест» узнали, что дом Топоркова продали «Экосистеме-СМБ». Одним из основателей фирмы является Максим Пузанков — экс-руководитель обанкротившихся турагентство «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывший президент Уральской ассоциации туризма. Команда фестиваля и архитекторы планировали встретиться с бизнесменами, чтобы узнать о дальнейшей судьбе здания и помочь его сохранить. Но встречу перенесли на 29 января, а сносить дом начали под покровом ночи 23 числа. Вопрос о том, что станет с домом Топоркова, направляли и в мэрию Екатеринбурга. Там заявили, что никакая документация не разрабатывалась и разрешение на строительство никто не давал. «Начался демонтаж кровли и дворового фасада здания, также были сняты наличники. Дом и весь участок под ним по Чернышевского 6 находится в охранной зоне ЗРЗ-2 объекта культурного наследия по ул. 8 марта 23, в которой запрещено строить что-либо выше 9 метров. Согласно федеральному закону об ОКН (ФЗ-73) любые работы по демонтажу/строительству в охранной зоне ЗРЗ-2 должны сопровождаться проектом сохранности ОКН, который не разработан и уж тем более не согласован ни с кем», — объясняют волонтеры. Проекта нет и у собственника здания. Остановить снос удалось с помощью полиции. Сейчас общественники намерены подключать к делу прокуратуру и федеральные организации. Сам Пузанков на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Как и на сообщение в мессенджере.