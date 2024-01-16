В челябинском торговом комплексе под тяжестью снега обрушился пристрой

Снег накопился на крышах после обильных снегопадов в начале января
В торговом комплексе «Калибр» в Челябинске 17 января под тяжестью снега обрушился пристрой. Такая информация появилась в городских СМИ. В администрации ТК информацию подтвердили.
«Инцидент произошел в ночное время в ходе плановой реконструкции входной группы. Жертв нет», — сообщили в администрации комплекса.
По данным администрации, помещение пристроя пустовало. В дальнейшем реконструкция входной группы будет завершена. В МЧС подтвердили, что вызовов по адресу улица Худякова, 12, где находится ТК «Калибр», не поступало.
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