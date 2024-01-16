16 января 2024

В челябинском торговом комплексе под тяжестью снега обрушился пристрой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Николаем Сандаковым, бывшим заместителем губернатора, обвиняемым в мошенничестве и коррупции, в суде Советского района. Челябинск, осторожно, снег падает с крыши
Снег накопился на крышах после обильных снегопадов в начале января Фото:

В торговом комплексе «Калибр» в Челябинске 17 января под тяжестью снега обрушился пристрой. Такая информация появилась в городских СМИ. В администрации ТК информацию подтвердили.

«Инцидент произошел в ночное время в ходе плановой реконструкции входной группы. Жертв нет», — сообщили в администрации комплекса.

По данным администрации, помещение пристроя пустовало. В дальнейшем реконструкция входной группы будет завершена. В МЧС подтвердили, что вызовов по адресу улица Худякова, 12, где находится ТК «Калибр», не поступало.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В торговом комплексе «Калибр» в Челябинске 17 января под тяжестью снега обрушился пристрой. Такая информация появилась в городских СМИ. В администрации ТК информацию подтвердили. «Инцидент произошел в ночное время в ходе плановой реконструкции входной группы. Жертв нет», — сообщили в администрации комплекса. По данным администрации, помещение пристроя пустовало. В дальнейшем реконструкция входной группы будет завершена. В МЧС подтвердили, что вызовов по адресу улица Худякова, 12, где находится ТК «Калибр», не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...