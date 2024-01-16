Происшествия В челябинском торговом комплексе под тяжестью снега обрушился пристрой 17 января 2024 в 10:22 Размер текста - 17 + Снег накопился на крышах после обильных снегопадов в начале января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В торговом комплексе «Калибр» в Челябинске 17 января под тяжестью снега обрушился пристрой. Такая информация появилась в городских СМИ. В администрации ТК информацию подтвердили. «Инцидент произошел в ночное время в ходе плановой реконструкции входной группы. Жертв нет», — сообщили в администрации комплекса. По данным администрации, помещение пристроя пустовало. В дальнейшем реконструкция входной группы будет завершена. В МЧС подтвердили, что вызовов по адресу улица Худякова, 12, где находится ТК «Калибр», не поступало. В торговом комплексе «Калибр» в Челябинске 17 января под тяжестью снега обрушился пристрой. Такая информация появилась в городских СМИ. В администрации ТК информацию подтвердили. «Инцидент произошел в ночное время в ходе плановой реконструкции входной группы. Жертв нет», — сообщили в администрации комплекса. По данным администрации, помещение пристроя пустовало. В дальнейшем реконструкция входной группы будет завершена. В МЧС подтвердили, что вызовов по адресу улица Худякова, 12, где находится ТК «Калибр», не поступало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям