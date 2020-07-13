Рядом с Максимом Пивоваровым (справа) сидит предыдущий директор МУПа Яков Сидоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскому депутату Максиму Пивоварову предложили возглавить МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за городские бани. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба администрации Кургана. Сотрудники предприятия не получают зарплату более двух месяцев, а за организацией числятся миллионные долги.

«Максиму Пивоварову было предложено временно возглавить МУП „Бытовые услуги“, поскольку прежний директор курганских бань, депутат городской думы Яков Сидоров, сложил полномочия 8 июля», — рассказали представители администрации. Пивоварову предложили стать врио директора во время встречи, где его предприятию разрешили взять три миллиона рублей в кредит на выплату зарплат сотрудникам.

Пивоваров ответил URA.RU, что согласился возглавить бани. Раньше он был замдиректора организации. «Мне предложили возглавить предприятие в статусе врио, чтобы получить кредит», — рассказал Пивоваров. При этом, он опасается, что банк может не выдать кредит, если предприятие возглавляет врио директора.

Сотрудникам предприятия с мая не выплачивают зарплаты, так как баням в регионе нельзя работать из-за угрозы коронавируса. 10 июля сотрудники МУП «Бытовые услуги» заняли приемную главы города Андрея Потапова, чтобы им согласились выдать кредит. За выходные сотрудники мэрии рассмотрели документы и вынесли положительное решение.

В феврале курганские бани возглавил однопартиец Пивоварова по КПРФ Яков Сидоров. По его словам, это была провокация Андрея Потапова, но Сидоров предложение принял. Он говорил, что так у него появилась возможность доказать, что оппозиция может не только критиковать. Однако в июле Сидоров уволился из-за отказа «Сбербанка» выдать организации кредит. На конец 2019 года предприятие имело задолженность в 5,3 млн рублей.