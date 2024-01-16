16 января 2024

Тюменцы под Новый год раскупили квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость квартиры в новостройке Тюмени — 6, 4 млн рублей Фото:

В Тюмени в последние месяцы 2023 года на 27% вырос спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Спрос на первичном рынке жилья в Тюмени в IV квартале 2023 года вырос на 27%. В указанный период объем предложения на первичном рынке увеличился на 8%, а средняя стоимость составляет 6,4 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты объясняют повышенный спрос среди горожан на новостройки в последние месяцы года меняющейся ситуацией на рынке недвижимости. «Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито».

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В Тюмени в последние месяцы 2023 года на 27% вырос спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на первичном рынке жилья в Тюмени в IV квартале 2023 года вырос на 27%. В указанный период объем предложения на первичном рынке увеличился на 8%, а средняя стоимость составляет 6,4 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Специалисты объясняют повышенный спрос среди горожан на новостройки в последние месяцы года меняющейся ситуацией на рынке недвижимости. «Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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