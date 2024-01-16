Тюменцы под Новый год раскупили квартиры в новостройках

В Тюмени в последние месяцы 2023 года на 27% вырос спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«Спрос на первичном рынке жилья в Тюмени в IV квартале 2023 года вырос на 27%. В указанный период объем предложения на первичном рынке увеличился на 8%, а средняя стоимость составляет 6,4 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании.
Специалисты объясняют повышенный спрос среди горожан на новостройки в последние месяцы года меняющейся ситуацией на рынке недвижимости. «Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито».
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