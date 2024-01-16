Тюменцы под Новый год раскупили квартиры в новостройках

17 января 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квартиры в новостройке Тюмени — 6, 4 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в последние месяцы 2023 года на 27% вырос спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на первичном рынке жилья в Тюмени в IV квартале 2023 года вырос на 27%. В указанный период объем предложения на первичном рынке увеличился на 8%, а средняя стоимость составляет 6,4 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Специалисты объясняют повышенный спрос среди горожан на новостройки в последние месяцы года меняющейся ситуацией на рынке недвижимости. «Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито».

В Тюмени в последние месяцы 2023 года на 27% вырос спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на первичном рынке жилья в Тюмени в IV квартале 2023 года вырос на 27%. В указанный период объем предложения на первичном рынке увеличился на 8%, а средняя стоимость составляет 6,4 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Специалисты объясняют повышенный спрос среди горожан на новостройки в последние месяцы года меняющейся ситуацией на рынке недвижимости. «Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито».