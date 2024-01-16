Инспекторы с ОМОНом устроили облаву на курганских рыбаков. Фото

17 января 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Инспекторы при поддержке ОМОНа выявили свыше 90 нарушений у курганских рыбаков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Инспекторы Росрыболовства совместно с сотрудниками ОМОН «Скиф» устроили проверки курганских рыбаков. В ходе них было выявлено около сотни нарушений, сообщается на сайте Управления Росгвардии по Курганской области. «Управление Росгвардии по Курганской области и Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства подвели итоги совместных контрольно-надзорных мероприятий по охране водных биологических ресурсов региона за прошедший год. Профилактические операции «Весенний нерест» и «Путина были проведены в Кургане, а также в Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском муниципальных округах», — говорится в сообщении ведомства. В ходе них было выявлено более 90 нарушений природоохранного законодательства. У рыбаков изъято более 130 запрещенных орудий лова. В ведомстве уточнили, что совместная работа по выявлению правонарушений продолжается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области силовики задержали браконьеров, убивших трех косуль. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Рыбинспекторы и ОМОН устроили облаву на рыбаков Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства

Инспекторы Росрыболовства совместно с сотрудниками ОМОН «Скиф» устроили проверки курганских рыбаков. В ходе них было выявлено около сотни нарушений, сообщается на сайте Управления Росгвардии по Курганской области. «Управление Росгвардии по Курганской области и Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства подвели итоги совместных контрольно-надзорных мероприятий по охране водных биологических ресурсов региона за прошедший год. Профилактические операции «Весенний нерест» и «Путина были проведены в Кургане, а также в Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском муниципальных округах», — говорится в сообщении ведомства. В ходе них было выявлено более 90 нарушений природоохранного законодательства. У рыбаков изъято более 130 запрещенных орудий лова. В ведомстве уточнили, что совместная работа по выявлению правонарушений продолжается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области силовики задержали браконьеров, убивших трех косуль. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.