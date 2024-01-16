16 января 2024

Инспекторы с ОМОНом устроили облаву на курганских рыбаков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, омон
Инспекторы при поддержке ОМОНа выявили свыше 90 нарушений у курганских рыбаков Фото:

Инспекторы Росрыболовства совместно с сотрудниками ОМОН «Скиф» устроили проверки курганских рыбаков. В ходе них было выявлено около сотни нарушений, сообщается на сайте Управления Росгвардии по Курганской области.

«Управление Росгвардии по Курганской области и Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства подвели итоги совместных контрольно-надзорных мероприятий по охране водных биологических ресурсов региона за прошедший год. Профилактические операции «Весенний нерест» и «Путина были проведены в Кургане, а также в Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском муниципальных округах», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе них было выявлено более 90 нарушений природоохранного законодательства. У рыбаков изъято более 130 запрещенных орудий лова. В ведомстве уточнили, что совместная работа по выявлению правонарушений продолжается.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области силовики задержали браконьеров, убивших трех косуль. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Рыбинспекторы и ОМОН устроили облаву на рыбаков
Рыбинспекторы и ОМОН устроили облаву на рыбаков
Фото:

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Инспекторы Росрыболовства совместно с сотрудниками ОМОН «Скиф» устроили проверки курганских рыбаков. В ходе них было выявлено около сотни нарушений, сообщается на сайте Управления Росгвардии по Курганской области. «Управление Росгвардии по Курганской области и Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства подвели итоги совместных контрольно-надзорных мероприятий по охране водных биологических ресурсов региона за прошедший год. Профилактические операции «Весенний нерест» и «Путина были проведены в Кургане, а также в Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском муниципальных округах», — говорится в сообщении ведомства. В ходе них было выявлено более 90 нарушений природоохранного законодательства. У рыбаков изъято более 130 запрещенных орудий лова. В ведомстве уточнили, что совместная работа по выявлению правонарушений продолжается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области силовики задержали браконьеров, убивших трех косуль. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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