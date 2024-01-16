Инспекторы Росрыболовства совместно с сотрудниками ОМОН «Скиф» устроили проверки курганских рыбаков. В ходе них было выявлено около сотни нарушений, сообщается на сайте Управления Росгвардии по Курганской области.
«Управление Росгвардии по Курганской области и Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства подвели итоги совместных контрольно-надзорных мероприятий по охране водных биологических ресурсов региона за прошедший год. Профилактические операции «Весенний нерест» и «Путина были проведены в Кургане, а также в Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском муниципальных округах», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе них было выявлено более 90 нарушений природоохранного законодательства. У рыбаков изъято более 130 запрещенных орудий лова. В ведомстве уточнили, что совместная работа по выявлению правонарушений продолжается.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области силовики задержали браконьеров, убивших трех косуль. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
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