Управление МВД по ХМАО опубликовало видео смертельного ДТП в Октябрьском районе 17 января, в котором погиб сотрудник департамента региональной безопасности ХМАО Сергей Вавилов. Сообщение размещено в официальном telegram-канале ведомства.
«По предварительным данным, сегодня около 07:50 на 169-м километре автодороги „Югра“ 41-летний водитель Nissan Pathfinder совершил наезд на транспортное средство DAF с полуприцепом, частично стоящее на проезжей части в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний пассажир автомобиля Nissan погиб на месте происшествия, а его водитель госпитализирован», — указано в публикации.
По данным источников агентства, жертвой автокатастрофы стал заместитель начальника управления в департаменте региональной безопасности ХМАО. Официального подтверждения информации пока нет. «Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — сообщают силовики.
Ранее URA.RU опубликовало инсайд о гибели чиновника из правительства ХМАО Вавилова в ДТП. Авария произошла в Октябрьском районе округа.
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