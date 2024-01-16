Полиция опубликовала видео с места ДТП, в котором погиб чиновник из ХМАО. Видео

УМВД ХМАО опубликовала видео аварии, в которой погиб чиновник Вавилов из ХМАО

17 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В смертельном ДТП погиб чиновник правительства ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление МВД по ХМАО опубликовало видео смертельного ДТП в Октябрьском районе 17 января, в котором погиб сотрудник департамента региональной безопасности ХМАО Сергей Вавилов. Сообщение размещено в официальном telegram-канале ведомства. «По предварительным данным, сегодня около 07:50 на 169-м километре автодороги „Югра“ 41-летний водитель Nissan Pathfinder совершил наезд на транспортное средство DAF с полуприцепом, частично стоящее на проезжей части в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний пассажир автомобиля Nissan погиб на месте происшествия, а его водитель госпитализирован», — указано в публикации. По данным источников агентства, жертвой автокатастрофы стал заместитель начальника управления в департаменте региональной безопасности ХМАО. Официального подтверждения информации пока нет. «Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — сообщают силовики. Ранее URA.RU опубликовало инсайд о гибели чиновника из правительства ХМАО Вавилова в ДТП. Авария произошла в Октябрьском районе округа.

Управление МВД по ХМАО опубликовало видео смертельного ДТП в Октябрьском районе 17 января, в котором погиб сотрудник департамента региональной безопасности ХМАО Сергей Вавилов. Сообщение размещено в официальном telegram-канале ведомства. «По предварительным данным, сегодня около 07:50 на 169-м километре автодороги „Югра“ 41-летний водитель Nissan Pathfinder совершил наезд на транспортное средство DAF с полуприцепом, частично стоящее на проезжей части в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний пассажир автомобиля Nissan погиб на месте происшествия, а его водитель госпитализирован», — указано в публикации. По данным источников агентства, жертвой автокатастрофы стал заместитель начальника управления в департаменте региональной безопасности ХМАО. Официального подтверждения информации пока нет. «Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — сообщают силовики. Ранее URA.RU опубликовало инсайд о гибели чиновника из правительства ХМАО Вавилова в ДТП. Авария произошла в Октябрьском районе округа.