Мэрия Челябинска назвала ответственных за чистку дорог

17 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В администрации уточнили, за кем закреплена ответственность по очистке снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU Каждый участок дороги, тротуаров и дворов закреплен за ответственными службами, которые должны очищать территорию от снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Каждая дорога или двор закреплен за ответственным. Это может быть муниципалитет, ТСЖ или УК или частная компания», — уточнили в пресс-службе мэрии. В Челябинске устраняют последствия обильного снегопада, который начался 26 декабря 2023 года. Дороги, дворы и проезды постепенно приводятся в проезжее состояние, убирается колейность, заужение проезжей части и снежные завалы. Пресс-служба администрации Челябинска Пресс-служба администрации Челябинска

Каждый участок дороги, тротуаров и дворов закреплен за ответственными службами, которые должны очищать территорию от снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Каждая дорога или двор закреплен за ответственным. Это может быть муниципалитет, ТСЖ или УК или частная компания», — уточнили в пресс-службе мэрии. В Челябинске устраняют последствия обильного снегопада, который начался 26 декабря 2023 года. Дороги, дворы и проезды постепенно приводятся в проезжее состояние, убирается колейность, заужение проезжей части и снежные завалы.