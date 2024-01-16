16 января 2024

Мэрия Челябинска назвала ответственных за чистку дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Тюмень, снег, уборка снега, трактор, рабочие, уборка улицы, рабочие в спецовках
В администрации уточнили, за кем закреплена ответственность по очистке снега Фото:

Каждый участок дороги, тротуаров и дворов закреплен за ответственными службами, которые должны очищать территорию от снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Каждая дорога или двор закреплен за ответственным. Это может быть муниципалитет, ТСЖ или УК или частная компания», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В Челябинске устраняют последствия обильного снегопада, который начался 26 декабря 2023 года. Дороги, дворы и проезды постепенно приводятся в проезжее состояние, убирается колейность, заужение проезжей части и снежные завалы.

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Каждый участок дороги, тротуаров и дворов закреплен за ответственными службами, которые должны очищать территорию от снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Каждая дорога или двор закреплен за ответственным. Это может быть муниципалитет, ТСЖ или УК или частная компания», — уточнили в пресс-службе мэрии. В Челябинске устраняют последствия обильного снегопада, который начался 26 декабря 2023 года. Дороги, дворы и проезды постепенно приводятся в проезжее состояние, убирается колейность, заужение проезжей части и снежные завалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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