Мэрия Челябинска назвала ответственных за чистку дорог

В администрации уточнили, за кем закреплена ответственность по очистке снега
Каждый участок дороги, тротуаров и дворов закреплен за ответственными службами, которые должны очищать территорию от снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Каждая дорога или двор закреплен за ответственным. Это может быть муниципалитет, ТСЖ или УК или частная компания», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В Челябинске устраняют последствия обильного снегопада, который начался 26 декабря 2023 года. Дороги, дворы и проезды постепенно приводятся в проезжее состояние, убирается колейность, заужение проезжей части и снежные завалы.
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