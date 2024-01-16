16 января 2024

Танки с челябинскими двигателями поразили на фронте пункт дислокации противника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, военная техника, Т-72Б3, танк
Экипажи танков стреляли на расстояние в восемь километров Фото:

Экипажи танков Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили на фронте пункт временной дислокации противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, цель уничтожили на расстоянии в восемь километров.

«Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск „Запад“ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Дальность до цели была около восьми километров», — рассказали в военном ведомстве.

О прошедшем бое рассказал командир танковой роты с позывным «Ганзалес». Военнослужащий отметил, что противник был замаскирован и находился в лесополосе. Танкисты стреляли с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами, успешно выполнив задачу.

Танки Т-72 оснащены челябинскими двигателями. Агрегаты имеют 12 цилиндров и 1000 лошадиных сил мощности.

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Экипажи танков Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили на фронте пункт временной дислокации противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, цель уничтожили на расстоянии в восемь километров. «Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск „Запад“ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Дальность до цели была около восьми километров», — рассказали в военном ведомстве. О прошедшем бое рассказал командир танковой роты с позывным «Ганзалес». Военнослужащий отметил, что противник был замаскирован и находился в лесополосе. Танкисты стреляли с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами, успешно выполнив задачу. Танки Т-72 оснащены челябинскими двигателями. Агрегаты имеют 12 цилиндров и 1000 лошадиных сил мощности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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