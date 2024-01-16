Экипажи танков Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили на фронте пункт временной дислокации противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, цель уничтожили на расстоянии в восемь километров.
«Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск „Запад“ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Дальность до цели была около восьми километров», — рассказали в военном ведомстве.
О прошедшем бое рассказал командир танковой роты с позывным «Ганзалес». Военнослужащий отметил, что противник был замаскирован и находился в лесополосе. Танкисты стреляли с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами, успешно выполнив задачу.
Танки Т-72 оснащены челябинскими двигателями. Агрегаты имеют 12 цилиндров и 1000 лошадиных сил мощности.
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