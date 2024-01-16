Армия и оружие Танки с челябинскими двигателями поразили на фронте пункт дислокации противника. Видео 17 января 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + Экипажи танков стреляли на расстояние в восемь километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экипажи танков Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили на фронте пункт временной дислокации противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, цель уничтожили на расстоянии в восемь километров. «Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск „Запад“ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Дальность до цели была около восьми километров», — рассказали в военном ведомстве. О прошедшем бое рассказал командир танковой роты с позывным «Ганзалес». Военнослужащий отметил, что противник был замаскирован и находился в лесополосе. Танкисты стреляли с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами, успешно выполнив задачу. Танки Т-72 оснащены челябинскими двигателями. Агрегаты имеют 12 цилиндров и 1000 лошадиных сил мощности. Экипажи танков Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили на фронте пункт временной дислокации противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, цель уничтожили на расстоянии в восемь километров. «Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск „Запад“ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Дальность до цели была около восьми километров», — рассказали в военном ведомстве. О прошедшем бое рассказал командир танковой роты с позывным «Ганзалес». Военнослужащий отметил, что противник был замаскирован и находился в лесополосе. Танкисты стреляли с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами, успешно выполнив задачу. Танки Т-72 оснащены челябинскими двигателями. Агрегаты имеют 12 цилиндров и 1000 лошадиных сил мощности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям