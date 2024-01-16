Экс-замглавы курганского города не будет сидеть 8,5 года в колонии по делу о коррупции

В Кургане суд частично оправдал экс-чиновницу Туганову по коррупционному делу

17 января 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Курганский суд изменил приговор экс-чиновнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной суд отменил наказание в виде лишения свободы на 8,5 года для бывшего заместителя города Шадринска Татьяны Тугановой и приговорил ее к штрафу за взяточничество. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании. «Приговор в отношении Тугановой по ст. 285 ч.3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) отменить за отсутствием в деяниях состава преступления <…> в части осуждения по ч.5 ст. 290 УК РФ (взяточничество) изменить», — зачитал решение судья. Обвинение во взяточничестве Тугановой переквалифицировали на значительный размер, без предварительного сговора. Ей окончательно было назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов и запрета на два года работать на госдолжностях. Таким образом, суд отменил Тугановой приговор в виде 8,5 года лишения свободы. Другого фигуранта, предпринимателя Арама Апресяна оправдали по обвинению в мошенничестве и отменили 9-летний срок в колонии. Мужчину выпустили из СИЗО. За обоими признали право на реабилитацию. Гражданский иск прокуратуры о возмещении ущерба в размере более 33 миллионов, якобы нанесенного в ходе строительства очистных сооружений в Шадринске, суд отклонил. Приговор за взяточничество был также изменен. Согласно новому решению, доказана вина Тугановой в получении взяток в значительном размере. За это она заплатит двухмиллионный штраф. Апресян также получил наказание в виде штрафа, ему придется заплатить за дачу взятки 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что экс-замглавы города Шадринска отрицала получение взятки от бизнесмена. Фигуранты назвали полученные деньги благотворительной помощью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной суд отменил наказание в виде лишения свободы на 8,5 года для бывшего заместителя города Шадринска Татьяны Тугановой и приговорил ее к штрафу за взяточничество. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании. «Приговор в отношении Тугановой по ст. 285 ч.3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) отменить за отсутствием в деяниях состава преступления <…> в части осуждения по ч.5 ст. 290 УК РФ (взяточничество) изменить», — зачитал решение судья. Обвинение во взяточничестве Тугановой переквалифицировали на значительный размер, без предварительного сговора. Ей окончательно было назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов и запрета на два года работать на госдолжностях. Таким образом, суд отменил Тугановой приговор в виде 8,5 года лишения свободы. Другого фигуранта, предпринимателя Арама Апресяна оправдали по обвинению в мошенничестве и отменили 9-летний срок в колонии. Мужчину выпустили из СИЗО. За обоими признали право на реабилитацию. Гражданский иск прокуратуры о возмещении ущерба в размере более 33 миллионов, якобы нанесенного в ходе строительства очистных сооружений в Шадринске, суд отклонил. Приговор за взяточничество был также изменен. Согласно новому решению, доказана вина Тугановой в получении взяток в значительном размере. За это она заплатит двухмиллионный штраф. Апресян также получил наказание в виде штрафа, ему придется заплатить за дачу взятки 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что экс-замглавы города Шадринска отрицала получение взятки от бизнесмена. Фигуранты назвали полученные деньги благотворительной помощью.