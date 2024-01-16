Пермские торговые центры распродают товары со скидками до 70%

17 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Цены снизили не только на летние вещи, но и зимние Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермские торговые центры объявили сезонные распродажи. Магазины предлагают товары со скидками от 20% до 70%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ. «В торговом центре „Семь Пятниц“ началась сезонная распродажа. Скидки до 70%. Все подробности у продавцов отделов», — сказано в в группе ТЦ «Семь Пятниц» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что акции закончатся 15 февраля. В ТРЦ Планета продолжается сезон скидок, который продлится до 31 января, а по некоторым брендам — до середины февраля. Магазины снизили цены от 20% до 75%. Самые большие скидки предлагают отделы обуви Rendez-Vous и Ralf Ringer, магазин нижнего белья Milavitsa, спортивный магазин «Спортмастер», а также бренд MAAG, сказано на сайте ТРЦ. В ТРК «СпешиLove» верхнюю одежду, обувь и аксессуары предлагают со скидками до 90%. Но такой размер дисконта предоставляют только в детском магазине Acoola. Большинство отделов торгового центра снизили цены на товары от 50% до 70%. Среди них известные магазины одежды и обуви MANGO, Gloria Jeans, Lumberjack, LC Waikiki и Koton, который открылся здесь в конце 2023 года. Сезон зимних распродаж продолжается в ТРЦ «iMall Эспланада». На его сайте указано, что в Gloria Jeans сделали скидки до 80%, а в магазине косметики «Профессионал» — до 50%. Всего в распродаже участвует более 160 магазинов. На сайте ТРК «Семья» также размещена информация о распродажах. Цены стали ниже в магазинах Triumph, «Эконика», Street Beat, KANZLER, Amazing Red, MIUZ Diamonds. Размер скидок — от 30% до 60%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские торговые центры объявили сезонные распродажи. Магазины предлагают товары со скидками от 20% до 70%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ. «В торговом центре „Семь Пятниц“ началась сезонная распродажа. Скидки до 70%. Все подробности у продавцов отделов», — сказано в в группе ТЦ «Семь Пятниц» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что акции закончатся 15 февраля. В ТРЦ Планета продолжается сезон скидок, который продлится до 31 января, а по некоторым брендам — до середины февраля. Магазины снизили цены от 20% до 75%. Самые большие скидки предлагают отделы обуви Rendez-Vous и Ralf Ringer, магазин нижнего белья Milavitsa, спортивный магазин «Спортмастер», а также бренд MAAG, сказано на сайте ТРЦ. В ТРК «СпешиLove» верхнюю одежду, обувь и аксессуары предлагают со скидками до 90%. Но такой размер дисконта предоставляют только в детском магазине Acoola. Большинство отделов торгового центра снизили цены на товары от 50% до 70%. Среди них известные магазины одежды и обуви MANGO, Gloria Jeans, Lumberjack, LC Waikiki и Koton, который открылся здесь в конце 2023 года. Сезон зимних распродаж продолжается в ТРЦ «iMall Эспланада». На его сайте указано, что в Gloria Jeans сделали скидки до 80%, а в магазине косметики «Профессионал» — до 50%. Всего в распродаже участвует более 160 магазинов. На сайте ТРК «Семья» также размещена информация о распродажах. Цены стали ниже в магазинах Triumph, «Эконика», Street Beat, KANZLER, Amazing Red, MIUZ Diamonds. Размер скидок — от 30% до 60%.