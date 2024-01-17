В Снежинске ребенка увезли в больницу после падения сосульки на голову

17 января 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, ребенок получил травму головы от упавшей сосульки Фото: Размик Закарян © URA.RU В Снежинске Челябинской области 17 января на голову школьнику упала сосулька, мальчик госпитализирован. Информацию подтвердил URA.RU источник в медицинской сфере. «Днем 17 января в медучреждение города Озерска поступил мальчик 11 лет», — уточнил источник URA.RU в медицинской среде. Характер травм, полученных ребенком, а также его состояние пока не сообщается. Как сообщил URA.RU глава города Алексей Пульников, он находится в командировке. К этому моменту информации о полученной травме ребенка ему не поступало. В приемной мэра на звонок URA.RU не ответили. Очевидцы сообщают, что увидели мальчика, из головы которого текла кровь, возле магазина «Чижик» в местном ДК «Юбилейный». По предварительным данным, ребенок рассказал им, что учится в 5 классе 126 школы.

В Снежинске Челябинской области 17 января на голову школьнику упала сосулька, мальчик госпитализирован. Информацию подтвердил URA.RU источник в медицинской сфере. «Днем 17 января в медучреждение города Озерска поступил мальчик 11 лет», — уточнил источник URA.RU в медицинской среде. Характер травм, полученных ребенком, а также его состояние пока не сообщается. Как сообщил URA.RU глава города Алексей Пульников, он находится в командировке. К этому моменту информации о полученной травме ребенка ему не поступало. В приемной мэра на звонок URA.RU не ответили. Очевидцы сообщают, что увидели мальчика, из головы которого текла кровь, возле магазина «Чижик» в местном ДК «Юбилейный». По предварительным данным, ребенок рассказал им, что учится в 5 классе 126 школы.