В Снежинске ребенка увезли в больницу после падения сосульки на голову

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, сосульки, зима, мороз, холод, сосули
По предварительным данным, ребенок получил травму головы от упавшей сосульки Фото:

В Снежинске Челябинской области 17 января на голову школьнику упала сосулька, мальчик госпитализирован. Информацию подтвердил URA.RU источник в медицинской сфере.

«Днем 17 января в медучреждение города Озерска поступил мальчик 11 лет», — уточнил источник URA.RU в медицинской среде. Характер травм, полученных ребенком, а также его состояние пока не сообщается.

Как сообщил URA.RU глава города Алексей Пульников, он находится в командировке. К этому моменту информации о полученной травме ребенка ему не поступало. В приемной мэра на звонок URA.RU не ответили.

Очевидцы сообщают, что увидели мальчика, из головы которого текла кровь, возле магазина «Чижик» в местном ДК «Юбилейный». По предварительным данным, ребенок рассказал им, что учится в 5 классе 126 школы.

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В Снежинске Челябинской области 17 января на голову школьнику упала сосулька, мальчик госпитализирован. Информацию подтвердил URA.RU источник в медицинской сфере. «Днем 17 января в медучреждение города Озерска поступил мальчик 11 лет», — уточнил источник URA.RU в медицинской среде. Характер травм, полученных ребенком, а также его состояние пока не сообщается. Как сообщил URA.RU глава города Алексей Пульников, он находится в командировке. К этому моменту информации о полученной травме ребенка ему не поступало. В приемной мэра на звонок URA.RU не ответили. Очевидцы сообщают, что увидели мальчика, из головы которого текла кровь, возле магазина «Чижик» в местном ДК «Юбилейный». По предварительным данным, ребенок рассказал им, что учится в 5 классе 126 школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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