16 января 2024

В Челябинске заменят маршрутку №22

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской пассажирский транспорт. Челябинск, маршрутка, пассажирский транспорт
Вместо 22-й маршрутки введут автобус №22А Фото:

В Челябинске закроют маршрут №22, вместо которого запустят новый — №22А на автобусах среднего класса. Рейсы будут осуществляться по регулируемым тарифам, сообщили URA.RU 17 января в пресс-службе миндортранса.

«Перевозки по маршруту №22 прекратятся. В рамках транспортной реформы вместо них будет введен маршрут №22А от остановки „Улица Александра Шмакова“ до „ЧКПЗ“. Рейсы будут осуществляться на 20 автобусах с 10-минутным интервалом по регулируемым тарифам», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас маршрут №22 выполняет ООО «Кумир-Автолайн2». Между ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Альфа» заключен контракт на выполнение маршрута №22А. По информации перевозчика, рейсы запустят в конце февраля — начале марта 2024 года.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске закроют маршрут №22, вместо которого запустят новый — №22А на автобусах среднего класса. Рейсы будут осуществляться по регулируемым тарифам, сообщили URA.RU 17 января в пресс-службе миндортранса. «Перевозки по маршруту №22 прекратятся. В рамках транспортной реформы вместо них будет введен маршрут №22А от остановки „Улица Александра Шмакова“ до „ЧКПЗ“. Рейсы будут осуществляться на 20 автобусах с 10-минутным интервалом по регулируемым тарифам», — уточнили в пресс-службе. Сейчас маршрут №22 выполняет ООО «Кумир-Автолайн2». Между ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Альфа» заключен контракт на выполнение маршрута №22А. По информации перевозчика, рейсы запустят в конце февраля — начале марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...