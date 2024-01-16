Общество Транспорт В Челябинске заменят маршрутку №22 17 января 2024 в 13:09 Размер текста - 17 + Вместо 22-й маршрутки введут автобус №22А Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске закроют маршрут №22, вместо которого запустят новый — №22А на автобусах среднего класса. Рейсы будут осуществляться по регулируемым тарифам, сообщили URA.RU 17 января в пресс-службе миндортранса. «Перевозки по маршруту №22 прекратятся. В рамках транспортной реформы вместо них будет введен маршрут №22А от остановки „Улица Александра Шмакова“ до „ЧКПЗ“. Рейсы будут осуществляться на 20 автобусах с 10-минутным интервалом по регулируемым тарифам», — уточнили в пресс-службе. Сейчас маршрут №22 выполняет ООО «Кумир-Автолайн2». Между ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Альфа» заключен контракт на выполнение маршрута №22А. По информации перевозчика, рейсы запустят в конце февраля — начале марта 2024 года. В Челябинске закроют маршрут №22, вместо которого запустят новый — №22А на автобусах среднего класса. Рейсы будут осуществляться по регулируемым тарифам, сообщили URA.RU 17 января в пресс-службе миндортранса. «Перевозки по маршруту №22 прекратятся. В рамках транспортной реформы вместо них будет введен маршрут №22А от остановки „Улица Александра Шмакова“ до „ЧКПЗ“. Рейсы будут осуществляться на 20 автобусах с 10-минутным интервалом по регулируемым тарифам», — уточнили в пресс-службе. Сейчас маршрут №22 выполняет ООО «Кумир-Автолайн2». Между ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Альфа» заключен контракт на выполнение маршрута №22А. По информации перевозчика, рейсы запустят в конце февраля — начале марта 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям