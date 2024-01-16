16 января 2024

В Пермском крае ищут участника лотереи, который выиграл 36 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Пермяк купил лотерейный билет и угадал выигрышную комбинацию Фото:

В Пермском крае организаторы гослотереи «Спортлото «6 из 45» ищут победителя, который выиграл 36,2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора лотерей.

«Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что пермяк принимал участие в 11153-ем тираже гослотереи.

Ранее стало известно, что житель Пермского края угадал комбинацию гослотереи и выиграл суперприз — 36,2 миллиона рублей. На лотерейный билет он потратил всего 50 рублей.

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В Пермском крае организаторы гослотереи «Спортлото «6 из 45» ищут победителя, который выиграл 36,2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора лотерей. «Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что пермяк принимал участие в 11153-ем тираже гослотереи. Ранее стало известно, что житель Пермского края угадал комбинацию гослотереи и выиграл суперприз — 36,2 миллиона рублей. На лотерейный билет он потратил всего 50 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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