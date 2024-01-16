В Пермском крае ищут участника лотереи, который выиграл 36 млн рублей

Пермяк купил лотерейный билет и угадал выигрышную комбинацию
В Пермском крае организаторы гослотереи «Спортлото «6 из 45» ищут победителя, который выиграл 36,2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора лотерей.
«Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что пермяк принимал участие в 11153-ем тираже гослотереи.
Ранее стало известно, что житель Пермского края угадал комбинацию гослотереи и выиграл суперприз — 36,2 миллиона рублей. На лотерейный билет он потратил всего 50 рублей.
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