16 января 2024

Пермяк выиграл десятки миллионов рублей, купив за 50 рублей лотерейный билет

Пермяк выиграл в лотерею 36 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Счастливчику повезло выиграть 36 миллионов рублей Фото:

Житель Пермского края, выиграл суперприз гослотереи «Спортлото «6 из 45», который превысил 36 миллионов рублей. Об итогах розыгрыша 11153 тиража URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей.

«16 января был разыгран многомиллионный суперприз — 36 206 050 рублей. Удача улыбнулась участнику розыгрыша из Пермского края. Известно, что победитель приобрел билет за 50 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали агентству в пресс-службе, уточнив, что счастливчик еще не обратился за выигрышем.

По правилам лотереи «Спортлото „6 из 45“, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать всю выигрышную комбинацию. Ранее несколько жителей Прикамья выиграли по одному миллиону рублей в „Новогоднем миллиарде.

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Житель Пермского края, выиграл суперприз гослотереи «Спортлото «6 из 45», который превысил 36 миллионов рублей. Об итогах розыгрыша 11153 тиража URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей. «16 января был разыгран многомиллионный суперприз — 36 206 050 рублей. Удача улыбнулась участнику розыгрыша из Пермского края. Известно, что победитель приобрел билет за 50 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали агентству в пресс-службе, уточнив, что счастливчик еще не обратился за выигрышем. По правилам лотереи «Спортлото „6 из 45“, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать всю выигрышную комбинацию. Ранее несколько жителей Прикамья выиграли по одному миллиону рублей в „Новогоднем миллиарде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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