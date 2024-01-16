По одной из версий, мальчика опасным способом мог прокатить его отец
В поселке Бобровский (Свердловская область) водитель решил нестандартно прокатить ребенка. Мужчина прицепил снегокат к внедорожнику. Развлечение чуть не обернулось трагедией — встречная машина едва не задела ребенка.
«Затейник из Бобровского решил, что привязать его к машине — это весело. На перекрестке Комиссарова — Краснодеревцев мальчика чуть не сбила легковушка», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там заявили, что по данному факту будет проведена проверка.
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