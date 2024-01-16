Происшествия Под Екатеринбургом водитель прокатил ребенка на снегокате, прицепив к машине. Видео 17 января 2024 в 13:32 Размер текста - 17 + По одной из версий, мальчика опасным способом мог прокатить его отец Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Бобровский (Свердловская область) водитель решил нестандартно прокатить ребенка. Мужчина прицепил снегокат к внедорожнику. Развлечение чуть не обернулось трагедией — встречная машина едва не задела ребенка. «Затейник из Бобровского решил, что привязать его к машине — это весело. На перекрестке Комиссарова — Краснодеревцев мальчика чуть не сбила легковушка», — сообщает telegram-канал Ural Mash. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там заявили, что по данному факту будет проведена проверка. В поселке Бобровский (Свердловская область) водитель решил нестандартно прокатить ребенка. Мужчина прицепил снегокат к внедорожнику. Развлечение чуть не обернулось трагедией — встречная машина едва не задела ребенка. «Затейник из Бобровского решил, что привязать его к машине — это весело. На перекрестке Комиссарова — Краснодеревцев мальчика чуть не сбила легковушка», — сообщает telegram-канал Ural Mash. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там заявили, что по данному факту будет проведена проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям