16 января 2024

Под Екатеринбургом водитель прокатил ребенка на снегокате, прицепив к машине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, ребенок, мальчик, ребенок один
По одной из версий, мальчика опасным способом мог прокатить его отец Фото:

В поселке Бобровский (Свердловская область) водитель решил нестандартно прокатить ребенка. Мужчина прицепил снегокат к внедорожнику. Развлечение чуть не обернулось трагедией — встречная машина едва не задела ребенка.

«Затейник из Бобровского решил, что привязать его к машине — это весело. На перекрестке Комиссарова — Краснодеревцев мальчика чуть не сбила легковушка», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там заявили, что по данному факту будет проведена проверка.

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В поселке Бобровский (Свердловская область) водитель решил нестандартно прокатить ребенка. Мужчина прицепил снегокат к внедорожнику. Развлечение чуть не обернулось трагедией — встречная машина едва не задела ребенка. «Затейник из Бобровского решил, что привязать его к машине — это весело. На перекрестке Комиссарова — Краснодеревцев мальчика чуть не сбила легковушка», — сообщает telegram-канал Ural Mash. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там заявили, что по данному факту будет проведена проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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