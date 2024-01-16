16 января 2024

Источник раскрыл возможную причину аварии, где погиб чиновник правительства ХМАО. Инсайд

Водитель погибшего сотрудника правительства ХМАО мог не заметить стоящую фуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель погибшего сотрудника правительства ХМАО мог не заметить стоящую фуру Фото:

Водитель погибшего чиновника правительства ХМАО Сергея Вавилова мог не заметить стоящую на обочине фуру в темноте. Такую версию в качестве основной рассматривают силовики, рассказал URA.RU инсайдер, близкий к ГИБДД.

«Фура DAF с прицепом стояла на обочине с 10 вечера. Вероятно, водитель сотрудника департамента регбезопасности Вавилова просто не заметил ее, когда было еще темно — авария произошла около восьми часов утра. Оба шофера опытные, стаж более 20 лет. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются выяснить, установил ли знак аварийной остановки водитель фуры. Предварительно, он в момент ДТП находился в кабине и не пострадал», — сообщает инсайдер.

Официально гибель Вавилова в ДТП на момент публикации подтвердить не удалось. Факт автокатастрофы на трассе «Югра» подтвержден.

Ранее URA.RU публиковало видео с места ДТП, в котором погиб чиновник департамента регбезопасности Вавилов. Он ехал на пассажирском сидении Nissan Pathfinder, водитель которого врезался в стоящий на обочине фургон с полуприцепом.

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Водитель погибшего чиновника правительства ХМАО Сергея Вавилова мог не заметить стоящую на обочине фуру в темноте. Такую версию в качестве основной рассматривают силовики, рассказал URA.RU инсайдер, близкий к ГИБДД. «Фура DAF с прицепом стояла на обочине с 10 вечера. Вероятно, водитель сотрудника департамента регбезопасности Вавилова просто не заметил ее, когда было еще темно — авария произошла около восьми часов утра. Оба шофера опытные, стаж более 20 лет. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются выяснить, установил ли знак аварийной остановки водитель фуры. Предварительно, он в момент ДТП находился в кабине и не пострадал», — сообщает инсайдер. Официально гибель Вавилова в ДТП на момент публикации подтвердить не удалось. Факт автокатастрофы на трассе «Югра» подтвержден. Ранее URA.RU публиковало видео с места ДТП, в котором погиб чиновник департамента регбезопасности Вавилов. Он ехал на пассажирском сидении Nissan Pathfinder, водитель которого врезался в стоящий на обочине фургон с полуприцепом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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