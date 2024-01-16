Источник раскрыл возможную причину аварии, где погиб чиновник правительства ХМАО. Инсайд

Водитель погибшего сотрудника правительства ХМАО мог не заметить стоящую фуру

17 января 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Водитель погибшего сотрудника правительства ХМАО мог не заметить стоящую фуру Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Водитель погибшего чиновника правительства ХМАО Сергея Вавилова мог не заметить стоящую на обочине фуру в темноте. Такую версию в качестве основной рассматривают силовики, рассказал URA.RU инсайдер, близкий к ГИБДД. «Фура DAF с прицепом стояла на обочине с 10 вечера. Вероятно, водитель сотрудника департамента регбезопасности Вавилова просто не заметил ее, когда было еще темно — авария произошла около восьми часов утра. Оба шофера опытные, стаж более 20 лет. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются выяснить, установил ли знак аварийной остановки водитель фуры. Предварительно, он в момент ДТП находился в кабине и не пострадал», — сообщает инсайдер. Официально гибель Вавилова в ДТП на момент публикации подтвердить не удалось. Факт автокатастрофы на трассе «Югра» подтвержден. Ранее URA.RU публиковало видео с места ДТП, в котором погиб чиновник департамента регбезопасности Вавилов. Он ехал на пассажирском сидении Nissan Pathfinder, водитель которого врезался в стоящий на обочине фургон с полуприцепом.

Водитель погибшего чиновника правительства ХМАО Сергея Вавилова мог не заметить стоящую на обочине фуру в темноте. Такую версию в качестве основной рассматривают силовики, рассказал URA.RU инсайдер, близкий к ГИБДД. «Фура DAF с прицепом стояла на обочине с 10 вечера. Вероятно, водитель сотрудника департамента регбезопасности Вавилова просто не заметил ее, когда было еще темно — авария произошла около восьми часов утра. Оба шофера опытные, стаж более 20 лет. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются выяснить, установил ли знак аварийной остановки водитель фуры. Предварительно, он в момент ДТП находился в кабине и не пострадал», — сообщает инсайдер. Официально гибель Вавилова в ДТП на момент публикации подтвердить не удалось. Факт автокатастрофы на трассе «Югра» подтвержден. Ранее URA.RU публиковало видео с места ДТП, в котором погиб чиновник департамента регбезопасности Вавилов. Он ехал на пассажирском сидении Nissan Pathfinder, водитель которого врезался в стоящий на обочине фургон с полуприцепом.