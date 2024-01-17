Правительству поручили позаботиться о репатриации граждан за рубежом

Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Совместно с МИДом России и Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», — говорится в сообщении. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Путин призвал принять дополнительные меры по репатриации россиян в случае незаконной депортации из недружественных стран.
Ранее правительство утвердило список недружественных России стран. Туда вошло около 50 государств.
Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Совместно с МИДом России и Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», — говорится в сообщении. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Путин призвал принять дополнительные меры по репатриации россиян в случае незаконной депортации из недружественных стран. Ранее правительство утвердило список недружественных России стран. Туда вошло около 50 государств.