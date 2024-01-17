Правительству поручили позаботиться о репатриации граждан за рубежом

Путин поручил принять меры в случае репатриации россиян за рубежом
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин поручил принять меры по репатриации россиян в случае депортации из-за рубежа Фото:

Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Совместно с МИДом России и Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», — говорится в сообщении. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Путин призвал принять дополнительные меры по репатриации россиян в случае незаконной депортации из недружественных стран.

Ранее правительство утвердило список недружественных России стран. Туда вошло около 50 государств.

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Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Совместно с МИДом России и Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», — говорится в сообщении. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Путин призвал принять дополнительные меры по репатриации россиян в случае незаконной депортации из недружественных стран. Ранее правительство утвердило список недружественных России стран. Туда вошло около 50 государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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