В Тюмени пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам

Этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет на тюменском стадионе «Жемчужина Сибири» 3 и 4 февраля
На тюменском стадионе «Жемчужина России» пройдет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в тюменской „Жемчужине Сибири“. 3 и 4 февраля на старт выйдут сильнейшие лыжники со всей страны», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области.
Там добавили, что 3 февраля на «Жемчужине Сибири» пройдут соревнования по дисциплине спринт. 4 февраля российские лыжники примут участие в масс-старте.
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