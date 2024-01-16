16 января 2024

В Тюмени пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет на тюменском стадионе «Жемчужина Сибири» 3 и 4 февраля Фото:

На тюменском стадионе «Жемчужина России» пройдет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в тюменской „Жемчужине Сибири“. 3 и 4 февраля на старт выйдут сильнейшие лыжники со всей страны», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что 3 февраля на «Жемчужине Сибири» пройдут соревнования по дисциплине спринт. 4 февраля российские лыжники примут участие в масс-старте.

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На тюменском стадионе «Жемчужина России» пройдет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в тюменской „Жемчужине Сибири“. 3 и 4 февраля на старт выйдут сильнейшие лыжники со всей страны», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что 3 февраля на «Жемчужине Сибири» пройдут соревнования по дисциплине спринт. 4 февраля российские лыжники примут участие в масс-старте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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